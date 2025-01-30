Bakan Bolat: Yurt Dışı Müteahhitlik Sektörü 2024'ü 28,6 Milyar Dolar ile Kapattı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın Açıklamaları

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yurt dışı müteahhitlik sektörüne dair önemli verileri paylaştı. Bolat, sektörün 2024 yılına ilişkin toplam proje değerinin 28 milyar 600 milyon dolar olduğunu açıkladı.

Bu rakam, yurt dışı müteahhitlik alanındaki büyümeyi gözler önüne seriyor. Bakan Bolat, müteahhitlik sektörünün uluslararası arenada gösterdiği başarıların ülke ekonomisi için ne denli önemli olduğunu vurguladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Müteahhitler Birliği'nde düzenlenen ''Yurtdışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Sektörü 2024 Yılı Değerlendirme Toplantısı''na katılarak konuşma yaptı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Müteahhitler Birliği'nde düzenlenen ''Yurtdışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Sektörü 2024 Yılı Değerlendirme Toplantısı''na katılarak konuşma yaptı.