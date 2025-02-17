Bakan Göktaş: Kadın Girişimciliği Desteklemek İçin Güçlü Adımlar Atıyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, kadın girişimciliğini desteklemek amacıyla yapılan çalışmaları vurguladı.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 15:39
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 15:44
Bakan Göktaş: Kadın Girişimciliği Desteklemek İçin Güçlü Adımlar Atıyoruz

Kadın Girişimciliğine Destek Sözleri

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması Ödül Töreni"nde yaptığı konuşmada, kadın girişimciliğini desteklemenin önemine dikkat çekti. Göktaş, "Sivil toplum kuruluşlarımızla sık sık bir araya geliyoruz. İşbirliklerimizi güçlendirmenin kadınların ekonomik hayata katılımını artırmada kritik rol oynadığına inanıyoruz," dedi.

Teknolojinin Rolü ve Kadınların Başarıları

İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen tören sırasında, Göktaş, kadınların girişimcilik ruhuyla kendi başarı hikayelerini yazmakla kalmadıklarını belirtti. "Üreten kadınlar, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına büyük katkı sağlıyor. Kadın eli değen her projede yaratıcılığın izlerini görmek bizleri son derece gururlandırıyor," şeklinde ifade etti.

Kadın Girişimciliğini Destekleme Stratejileri

Bakan Göktaş, 2024-2028 dönemi için belirlenen "Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı" çerçevesinde kadın girişimciliğini destekleme çalışmalarının devam ettiğini ifade etti. Her alanda kadın girişimciliğini desteklemenin Bakanlıklarının önceliklerinden biri olduğunu vurguladı.

Çok Yönlü Destek Mekanizmaları

Göktaş, "Eğitim, mentörlük, finansman ve pazarlama başta olmak üzere çok yönlü destek mekanizmalarını devreye alıyoruz," dedi. Ulusal ve uluslararası pazarlara erişimi kolaylaştıracak girişimlerin hayata geçirileceğini kaydetti.

Finansal Okuryazarlık ve Eğitim Destekleri

Göktaş, bugüne kadar 800 binden fazla kadına ulaşılarak finansal okuryazarlığın güçlendirildiğini belirtti. "Bu, kadın girişimciliğinin gelişmesi açısından hayati bir rol oynamaktadır," diye ekledi.

Desteklenen Projeler ve İşbirlikleri

Göktaş, e-ticaret alanında kadın girişimcilerin desteklenmesi için çeşitli projeler hayata geçirdiklerini ve özellikle kadın kooperatiflerinin sürdürülebilir hale gelmesine yönelik eğitimler sunduklarını ifade etti.

Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması'nın, kadın girişimcileri eğitmek ve desteklemek amacıyla başarılı bir proje olduğunu belirten Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kadınların ülke kalkınmasındaki önemine vurgu yaptı.

Törene katılanlar arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar gibi önemli isimler de yer aldı. Bakan Göktaş, ödül töreninin ardından "İlham Veren Hikayeler" sergi alanını da ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul Finans Merkezi'ndeki Halkbank...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul Finans Merkezi'ndeki Halkbank Genel Müdürlüğünde düzenlenen "Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması Ödül Töreni"ne katılarak konuşma yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul Finans Merkezi'ndeki Halkbank...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul Finans Merkezi'ndeki Halkbank Genel Müdürlüğünde düzenlenen "Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması Ödül Töreni"ne katılarak konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Ankara'dan Önemli Gelir Desteği Kararı: 60 Yaş ve Üstü Vatandaşlar İçin Umut!

Kredi Borçları İçin Vade Sınırlarında Şok Değişiklik!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Avro Bölgesi, Aralık 2024'te 15,5 Milyar Avro Dış Ticaret Fazlası Verdi
2
THK 100. Yılını Kutladı: Kemal Yurtnaç'tan Vizyon Mesajı
3
Türkiye Fintek Ekosistemi Durum Raporu 2024 Yayınlandı: Yatırımlar Rekor Kırdı
4
Halkbank’tan 250 Bin Kadın Girişimciye 82 Milyar TL Destek
5
İstanbul İnsan Kaynakları Forumu: Geleceğin Yetenekleri ve İstihdam Stratejileri
6
TCMB Güncel Döviz Kurları Açıklandı
7
Bakan Göktaş: Kadın Girişimciliği Desteklemek İçin Güçlü Adımlar Atıyoruz

TCMB'den Tam Yatırım Değişikliği: Tüzel Kişilere KKM Hesapları Kapatıldı

Emeklilere Ulaşım Desteği Kaldırıldı: Yüzde 20 İndirim Artık Yok!

Kadınlara Devlet Desteği: Artık 19.410 TL Ödenecek

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde İtfaiye Eri Alımı! 60 KPSS Puanıyla Kadro Açık

Kredi Borçları İçin Vade Sınırlarında Şok Değişiklik!

Gaziantep'ten Ramazan İçin Mucize Kart Desteği!

Ankara'dan Önemli Gelir Desteği Kararı: 60 Yaş ve Üstü Vatandaşlar İçin Umut!

Etimesgut'ta Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Kolisi Desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi