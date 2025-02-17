Bakan Göktaş: Kadın Girişimciliği Desteklemek İçin Güçlü Adımlar Atıyoruz

Kadın Girişimciliğine Destek Sözleri

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması Ödül Töreni"nde yaptığı konuşmada, kadın girişimciliğini desteklemenin önemine dikkat çekti. Göktaş, "Sivil toplum kuruluşlarımızla sık sık bir araya geliyoruz. İşbirliklerimizi güçlendirmenin kadınların ekonomik hayata katılımını artırmada kritik rol oynadığına inanıyoruz," dedi.

Teknolojinin Rolü ve Kadınların Başarıları

İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenen tören sırasında, Göktaş, kadınların girişimcilik ruhuyla kendi başarı hikayelerini yazmakla kalmadıklarını belirtti. "Üreten kadınlar, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına büyük katkı sağlıyor. Kadın eli değen her projede yaratıcılığın izlerini görmek bizleri son derece gururlandırıyor," şeklinde ifade etti.

Kadın Girişimciliğini Destekleme Stratejileri

Bakan Göktaş, 2024-2028 dönemi için belirlenen "Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı" çerçevesinde kadın girişimciliğini destekleme çalışmalarının devam ettiğini ifade etti. Her alanda kadın girişimciliğini desteklemenin Bakanlıklarının önceliklerinden biri olduğunu vurguladı.

Çok Yönlü Destek Mekanizmaları

Göktaş, "Eğitim, mentörlük, finansman ve pazarlama başta olmak üzere çok yönlü destek mekanizmalarını devreye alıyoruz," dedi. Ulusal ve uluslararası pazarlara erişimi kolaylaştıracak girişimlerin hayata geçirileceğini kaydetti.

Finansal Okuryazarlık ve Eğitim Destekleri

Göktaş, bugüne kadar 800 binden fazla kadına ulaşılarak finansal okuryazarlığın güçlendirildiğini belirtti. "Bu, kadın girişimciliğinin gelişmesi açısından hayati bir rol oynamaktadır," diye ekledi.

Desteklenen Projeler ve İşbirlikleri

Göktaş, e-ticaret alanında kadın girişimcilerin desteklenmesi için çeşitli projeler hayata geçirdiklerini ve özellikle kadın kooperatiflerinin sürdürülebilir hale gelmesine yönelik eğitimler sunduklarını ifade etti.

Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması'nın, kadın girişimcileri eğitmek ve desteklemek amacıyla başarılı bir proje olduğunu belirten Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kadınların ülke kalkınmasındaki önemine vurgu yaptı.

Törene katılanlar arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar gibi önemli isimler de yer aldı. Bakan Göktaş, ödül töreninin ardından "İlham Veren Hikayeler" sergi alanını da ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul Finans Merkezi'ndeki Halkbank Genel Müdürlüğünde düzenlenen "Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması Ödül Töreni"ne katılarak konuşma yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul Finans Merkezi'ndeki Halkbank Genel Müdürlüğünde düzenlenen "Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması Ödül Töreni"ne katılarak konuşma yaptı.