Bakan Işıkhan açıkladı: Memur ve emeklinin maaşına o tarihte dev zam geliyor!

Memur ve memur emeklilerinin iki yıllık zamları için başlatılan toplu sözleşme süreci devam ediyor. Milyonlarca memer ve emeklinin gözü kulağı müzakerelerden çıkacak olan sonuca çevrilirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, toplu pazarlıkla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Bakan Işıkhan, AK Parti'nin Çorum'daki il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi: "Kamu çalışanlarımızın ekonomik ve sosyal haklarının belirlendiği 7'nci dönem toplu sözleşmesini geçen hafta başlattık. Ağustos ayının sonuna kadar devam etmesini beklediğimiz müzakereler, tüm tarafları memnun eden olumlu bir sonuca ulaşacak."





Bakan Vedat Işıkhan'ın açıklaması şu şekilde:

"Görevimizin başında bu yüzyılı çalışma, üretme, çalışma yüzyılı yapacağız dedik. Biliyorsunuz görevi üstlenir üstlenmez asgari ücret miktarını belirledik. Ondan sonra hemen ücretlerin yükseltilmesi için harekete geçtik. Memurlarımız ve emekli memurlarımız için bir dönem toplu sözleşme sürecini başlattık. Ağustos ayı sonunda sonuçlanacağını tahmin ettiğimiz müzakerelerimizin tarafları memnun edecek olumlu bir sonuca ulaşmasını temenni ediyorum. Bugüne kadar halkımızın talep ve taleplerini hiçbir zaman geri çevirmemeye çalıştık. Her zaman mümkün mertebe insan ve millet odaklı yönetim anlayışı benimsedik. Emeğin ve alın terinin hakkına saygı duyduk. Emeklilerimize, çalışanlarımıza, işverenlerimize ve sendikalarımıza hiçbir zaman göz yummadık. Kapsayıcı toplum anlayışımızın gereği olarak insanımızın her zaman yanında olmaya çalıştık. Bu günden sonra da aynı bilinç ve vizyonla sahadan gelen görüşleri dinlemeye devam edeceğiz.”