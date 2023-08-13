  1. Anasayfa

  2. Ekonomi

  3. Bakan Işıkhan açıkladı: Memur ve emeklinin maaşına o tarihte dev zam geliyor!

Bakan Işıkhan açıkladı: Memur ve emeklinin maaşına o tarihte dev zam geliyor!

Yayınlanma:
Bakan Işıkhan açıkladı: Memur ve emeklinin maaşına o tarihte dev zam geliyor!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaptığı bir açıklamada geçtiğimiz hafta kamu çalışanlarının hem ekonomik hem de sosyal haklarını belirleyecek olan 7'nci toplu sözleşme müzakerelerine başladıklarını söyledi.

Memur ve memur emeklilerinin iki yıllık zamları için başlatılan toplu sözleşme süreci devam ediyor. Milyonlarca memer ve emeklinin gözü kulağı müzakerelerden çıkacak olan sonuca çevrilirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, toplu pazarlıkla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Bakan Işıkhan, AK Parti'nin Çorum'daki il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi: "Kamu çalışanlarımızın ekonomik ve sosyal haklarının belirlendiği 7'nci dönem toplu sözleşmesini geçen hafta başlattık. Ağustos ayının sonuna kadar devam etmesini beklediğimiz müzakereler, tüm tarafları memnun eden olumlu bir sonuca ulaşacak."

Bakan Işıkhan açıkladı Memur ve emeklinin maaşına o tarihte dev zam geliyor!

Bakan Vedat Işıkhan'ın açıklaması şu şekilde:

"Görevimizin başında bu yüzyılı çalışma, üretme, çalışma yüzyılı yapacağız dedik. Biliyorsunuz görevi üstlenir üstlenmez asgari ücret miktarını belirledik. Ondan sonra hemen ücretlerin yükseltilmesi için harekete geçtik. Memurlarımız ve emekli memurlarımız için bir dönem toplu sözleşme sürecini başlattık. Ağustos ayı sonunda sonuçlanacağını tahmin ettiğimiz müzakerelerimizin tarafları memnun edecek olumlu bir sonuca ulaşmasını temenni ediyorum. Bugüne kadar halkımızın talep ve taleplerini hiçbir zaman geri çevirmemeye çalıştık. Her zaman mümkün mertebe insan ve millet odaklı yönetim anlayışı benimsedik. Emeğin ve alın terinin hakkına saygı duyduk. Emeklilerimize, çalışanlarımıza, işverenlerimize ve sendikalarımıza hiçbir zaman göz yummadık. Kapsayıcı toplum anlayışımızın gereği olarak insanımızın her zaman yanında olmaya çalıştık. Bu günden sonra da aynı bilinç ve vizyonla sahadan gelen görüşleri dinlemeye devam edeceğiz.”

Ekonomi
Çalışanı, emeklisi bayram edecek! 2 yıl ödemesiz 40.000 TL hibe başvuruları açıldı
Çalışanı, emeklisi bayram edecek! 2 yıl ödemesiz 40.000 TL hibe başvuruları açıldı
Arabası olan 00.00'dan önce depoyu fullesin! Ankara, İzmir, İstanbul, Adana, Bursa'da çok büyük zam yolda
Arabası olan 00.00'dan önce depoyu fullesin! Ankara, İzmir, İstanbul, Adana, Bursa'da çok büyük zam yolda
Elinde altını doları olan sakın satmasın! Ekonomist Selçuk Geçer altın ve dolar yatırımı olanlara seslendi! O tarihten sonra darmaduman olacak
Elinde altını doları olan sakın satmasın! Ekonomist Selçuk Geçer altın ve dolar yatırımı olanlara seslendi! O tarihten sonra darmaduman olacak
Erken emeklilikte yeni kapı aralandı! Sigorta girişi bu yıllardan biri olan dilekçeyi hazırlasın!
Erken emeklilikte yeni kapı aralandı! Sigorta girişi bu yıllardan biri olan dilekçeyi hazırlasın!
Bankalardan kredi çekenler yandı! Yargıtay'dan flaş karar çıktı
Bankalardan kredi çekenler yandı! Yargıtay'dan flaş karar çıktı
Borçluları feraha çıkaracak açıklama! 31 Ağustos 2023 tarihine dikkat!
Borçluları feraha çıkaracak açıklama! 31 Ağustos 2023 tarihine dikkat!
Ev almak isteyene devletten tam destek! Merkez Bankası devreye girdi: İlk kez ev alacaklar...
Ev almak isteyene devletten tam destek! Merkez Bankası devreye girdi: İlk kez ev alacaklar...