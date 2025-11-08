Bakan Işıkhan: Kocaeli Dilovası'ndaki parfüm fabrikası yangınına başmüfettiş atandı

Bakan Işıkhan: Kocaeli Dilovası'ndaki fabrika yangınına başmüfettiş atandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, HAK-İŞ Konfederasyonu’na bağlı Öz Sağlık-İş Sendikası’nın 4’üncü Olağan Genel Kuruluna katıldı. Toplantıda, Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki parfüm fabrikasında çıkan yangına ilişkin bakanlığın süreci yakından izlediğini açıkladı.

"Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki fabrikada meydana gelen yangın nedeniyle bakanlığımız başmüfettiş görevlendirmiştir"

Başsağlığı ve sürecin takibi

Işıkhan, yangında yaşamını yitirenlere ilişkin taziye mesajı vererek, "Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, kıymetli ailelerine sabır ve baş sağlığı diliyorum" dedi. Yaralılara da geçmiş olsun dileklerini ileten bakan, incelemenin bakanlık düzeyinde başmüfettiş atamasıyla sürdüğünü vurguladı.

Sendikal örgütlenme ve istatistikler

Bakan Işıkhan, Öz Sağlık-İş’in kuruluşundan bu yana sağlık ve sosyal hizmetler işkolunda önemli bir aktör olduğunu belirtti. Konuşmasında paylaşılan verilere göre:

2 milyon 429 bin 527 sendika üyesi işçi bulunmakta; Öz Sağlık-İş, 2025 Temmuz ayı istatistik tebliğine göre 224 bin 289 üyesiyle ülke genelinde en fazla üyeye sahip üçüncü sendika konumundadır. Sağlık ve sosyal hizmetler işkolunda 788 bin 228 işçi çalışmakta olup, bunların 267 bin 262’si sendika üyesidir. 2025 yılı itibarıyla bu işkolundaki sendikalaşma oranı %33,91 seviyesine ulaşmıştır. Ülke genelinde bu hizmet kolunda 55 bin 578 işyeri bulunmakta, bunların 4 bin 928’i sendikalıdır. Öz Sağlık-İş Sendikası, bu işkolunda yer alan sendikalı işçilerin %84’ünü temsil etmektedir.

Diyalog, dijital dönüşüm ve düzenlemeler

Işıkhan, Üçlü Danışma Kurulları ve Çalışma Meclisi toplantılarında sendikal örgütlenme ve çözüm önerilerinin tartışıldığını, bu diyalogların çalışma hayatının paydaşları için sürdürülebilir çözümler ürettiğini söyledi. Sendikal işlemlerin dijitalleşmesine dikkat çekerek, Sendika Bilgi Sistemi (SBS) ile işlemlerin hızlı ve şeffaf yürütüldüğünü ifade etti.

Ayrıca işkolları kapsamının uluslararası standartlara uyumlu hale getirildiğini belirten Işıkhan, 2 Ağustos 2025 tarihinde yürürlüğe giren İşkolları Yönetmeliği değişikliğinin bu uyumun bir parçası olduğunu vurguladı.

İstihdam, eğitim ve sosyal adalet vurgusu

Bakan, asgari ücret ve gelir vergisi düzenlemeleriyle çalışan refahının artırıldığını, kayıt dışı istihdamla mücadelede teknolojik altyapıların güçlendirildiğini kaydetti. Mesleki eğitim ve kadın istihdamını destekleyen projelerle işgücü piyasasının daha kapsayıcı ve kaliteli hâle getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Hep birlikte, çalışma hayatını daha adil, daha şeffaf ve daha kapsayıcı hale getirmek için el birliğiyle ilerliyoruz, diyen Işıkhan, sendikacıların katkı ve fedakârlıklarının ülkenin geleceği açısından önemine değindi.

Toplantı sonrası

Toplantıda HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan da hazır bulundu. Bakan Işıkhan’ın konuşmasının ardından sendika üyelerinin katılımıyla toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.

