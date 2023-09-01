Bakan Işıkhan, memur zammı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı işaret etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur zammıyla ilgili önemli bir açıklama yaparak, toplu sözleşme sürecinin yarın sona ereceğini ve kararın Cumhurbaşkanı tarafından verileceğini duyurdu. Memur zammı konusu, kamu görevlileri ve memurlar için büyük bir önem taşıyor ve toplumun genel ekonomik durumuna dair de bir gösterge olarak kabul ediliyor. Bu açıklama sonrası, kararın nasıl şekilleneceği ve memur maaşlarına ne tür yansımaları olacağı merak konusu haline geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur zammı konusunda önemli bir açıklama yaptı. Işıkhan, yarın toplu sözleşme sürecinin sonuçlanacağını ve memur zammı kararının Cumhurbaşkanı tarafından verileceğini belirtti.

Bakan Işıkhan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Memur zammı konusundaki süreç yarın sona erecek ve kararı Cumhurbaşkanımız verecek. Kamu görevlilerini ve memurlarını enflasyona ezdirmeyeceğiz."





Geçmiş yıllarda Merkez Bankası'nın enflasyon oranlarına göre karar veren kurulun, bu yıl da Merkez Bankası'nın 2024 sonu için yüzde 33, 2025 sonu için yüzde 15 olarak açıkladığı tahmini enflasyon oranlarını baz aldığı belirtiliyor. Kararın yarın alınacak olması ve kesin nitelik taşıması nedeniyle itiraz edilemeyeceği vurgulanıyor.

Memur zammı konusundaki beklenti ve heyecan yarınki kararla son bulacak. Bakan Işıkhan'ın ifadeleri, enflasyonun memur maaşlarına olan etkisinin en aza indirgenmesi amacını taşıdığını gösteriyor. Yarın alınacak kesin karar, hem kamu görevlileri hem de ekonomi açısından büyük önem taşıyor ve bu sürecin sonucunu yakından takip eden birçok kişi ve kurum bulunuyor. Memur zammı kararıyla ilgili son gelişmeleri ve kararın detaylarını öğrenmek için bekleyiş devam ediyor.