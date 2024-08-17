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Bakan Işıkhan Muğla'da Orman Yangınlarına Dikkat Çekti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Muğla'daki yangınlar hakkında uyarılarda bulunarak, vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 17.08.2024 21:56
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 22:01
Bakan Işıkhan Muğla'da Orman Yangınlarına Dikkat Çekti

Bakan Işıkhan'dan Yangın Uyarısı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Muğla'da meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yangınlara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirten Bakan Işıkhan, "En ufak bir kıvılcımla ormanlarımız zarar görebiliyor. Tüm vatandaşlarımızdan, özellikle bu dönemde dikkatli olmalarını rica ediyorum," ifadelerini kullandı.

Yangınla İlgili Gelişmeler

Işıkhan, Aydın'ın Bozdoğan ilçesinden Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine sıçrayan yangının ardından Yeşilköy Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Burada yerel yetkililerden bilgi alarak, yangınla mücadelede tüm kurumların aktif olarak yer aldığını vurguladı.

Bakan, "Bu süreçte, sivil ve özel tüm birimlerimiz yangına müdahale ediyor. Allah, bu tür afeti bir daha yaşatmasın. Dikkatli olmalıyız. 15 Eylül'e kadar teyakkuzda kalmalıyız," dedi.

Teşekkür ve Destek

Bakan Işıkhan, yangınlarla mücadele eden tüm ekiplere de şükranlarını ileterek, "Üzerimize düşen bir şey olursa, 24 saat çalışmaya hazırız. Hep birlikte, inşallah bu tür afetleri bir daha yaşamayız," şeklinde konuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Aydın'ın Bozdoğan ilçesinden Muğla'nın...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Aydın'ın Bozdoğan ilçesinden Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine sıçrayan orman yangını nedeniyle Yeşilköy Mahallesi'ne geldi. Burada yetkililerden bilgi alan Bakan Işıkhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangınla ilgili tüm kurumların anında müdahale ettiğini vurguladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Aydın'ın Bozdoğan ilçesinden Muğla'nın...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Aydın'ın Bozdoğan ilçesinden Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine sıçrayan orman yangını nedeniyle Yeşilköy Mahallesi'ne geldi. Burada yetkililerden bilgi alan Bakan Işıkhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangınla ilgili tüm kurumların anında müdahale ettiğini vurguladı.

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