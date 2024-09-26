DOLAR
34,15 -0,1%
EURO
38,09 -0,25%
ALTIN
2.915,12 0,06%
BITCOIN
2.166.926,53 -0,02%

Bakan Kacır, ABD'li Şirketleri Türkiye'ye Yatırmaya Davet Etti

Bakan Kacır, ABD'li firmaları Türkiye'deki yüksek teknoloji yatırım imkanlarına davet etti.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 00:27
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 00:27
Bakan Kacır, ABD'li Şirketleri Türkiye'ye Yatırmaya Davet Etti

ABD'li Şirketler Türkiye Yatırımları İçin Davet Ediliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ABD merkezli teknoloji şirketlerini Türkiye'nin zengin AR-GE ve İnovasyon ekosistemine katılmaları için davet etti. HIT-30 Programı kapsamındaki yüksek teknoloji alanlarında yatırım yapmalarını istedi.

New York'taki Temaslar

Birleşmiş Milletler'in 79. Genel Kurulu kapsamında New York'ta bulunan Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik ediyor. Kacır, X sosyal medya platformunda ABD'deki iş görüşmelerine dair paylaşımlarda bulundu.

Yuvarlak Masa Toplantısı

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) – Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) işbirliğiyle düzenlenen toplantıda Citibank'ın ev sahipliğinde, ABD'li teknoloji firmalarının yöneticileri ve yatırımcıları bir araya geldi. Kacır, toplantıda ülke tarihinin en büyük bütçeli teşvik paketi olan HIT-30 Programı'nın detaylarını yatırımcılarla paylaştı.

Yatırım Fırsatları

Kacır, "ABD şirketlerini, Türkiye’nin gelişmiş AR-GE ve İnovasyon ortamına katılmaya ve HIT-30 Programı kapsamındaki yüksek teknoloji projelerine yatırım yapmaya davet ediyorum," dedi.

İLGİLİ HABERLER

İcradan Satılık 2022 Model Mercedes Benz E 200 D! İhale Tarihini Kaçırmayın!

Yenilenen Renault Captur Türkiye Pazarında Yoğun İlgi Görüyor: Fiyat ve Özellikler Dikkat Çekiyor

A101 26 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı: Tiny House’dan Elektrikli Bisiklete, Akıllı Telefondan Tuvalet Kağıdına Kadar Birçok Ürün İndirimde

KPSS 50 Puan Yetiyor! Merkez Bankası Yüksek Maaş leTeknisyen Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri Belli Oldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Kacır, ABD'li Şirketleri Türkiye'ye Yatırmaya Davet Etti
2
New York Borsası Düşüşle Kapatıldı
3
BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Tamamladı
4
İklim Değişikliği: Akdeniz'deki Aşırı Sıcak Hava Dalgaları İmkansızdı
5
İş Bankası yapılmayanı yaptı! İşte her müşteriye verilen akşam müjdesi!
6
Vakıfbank kredi musluklarını açtı! Maaşın 10 katı kadar krediyi 3 ay ertelemeli verecek!
7
Otomobil almak isteyen o tarihi beklesin! Hem sıfır hem ikinci elde dev indirim o tarihte

Huawei ve Chery'nin Ortak Elektrikli SUV Modeli Luxeed R7 Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

A101 26 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı: Tiny House’dan Elektrikli Bisiklete, Akıllı Telefondan Tuvalet Kağıdına Kadar Birçok Ürün İndirimde

Yenilenen Renault Captur Türkiye Pazarında Yoğun İlgi Görüyor: Fiyat ve Özellikler Dikkat Çekiyor

KPSS 50 Puan Yetiyor! Merkez Bankası Yüksek Maaş leTeknisyen Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri Belli Oldu

T.C. kimlik numarası ile başvurunın hesabına anında 20 bin TL!

Ayçiçek Yağında Dev İndirim: Komili Ayçiçek Yağı 5 LT 375 TL’den 239 TL’ye Düştü!

Emekli Maaşı Ödemelerinde Büyük Değişiklik: 81 İlde Yeni Sistem Devreye Girdi

Memur ve Emeklilerle 2025 Ocak'ta 3'lü Zam Müjdesi: Maaşlar, Aile Yardımları ve Toplu Sözleşme İkramiyeleri Nasıl Değişecek?

26 Eylül 2024 Perşembe günlük burç yorumları! Para, aşk, sağlık ve iş falı

İcradan Satılık 2022 Model Mercedes Benz E 200 D! İhale Tarihini Kaçırmayın!

Tiryakiler bu zam karşısında yıkılacak! Yeni zam ile 175 TL olacak

2025 gelmeden Aile Destek ödemeleri için kötü haber! Son tarih açıklandı