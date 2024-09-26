Bakan Kacır, ABD'li Şirketleri Türkiye'ye Yatırmaya Davet Etti

ABD'li Şirketler Türkiye Yatırımları İçin Davet Ediliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ABD merkezli teknoloji şirketlerini Türkiye'nin zengin AR-GE ve İnovasyon ekosistemine katılmaları için davet etti. HIT-30 Programı kapsamındaki yüksek teknoloji alanlarında yatırım yapmalarını istedi.

New York'taki Temaslar

Birleşmiş Milletler'in 79. Genel Kurulu kapsamında New York'ta bulunan Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik ediyor. Kacır, X sosyal medya platformunda ABD'deki iş görüşmelerine dair paylaşımlarda bulundu.

Yuvarlak Masa Toplantısı

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) – Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) işbirliğiyle düzenlenen toplantıda Citibank'ın ev sahipliğinde, ABD'li teknoloji firmalarının yöneticileri ve yatırımcıları bir araya geldi. Kacır, toplantıda ülke tarihinin en büyük bütçeli teşvik paketi olan HIT-30 Programı'nın detaylarını yatırımcılarla paylaştı.

Yatırım Fırsatları

Kacır, "ABD şirketlerini, Türkiye’nin gelişmiş AR-GE ve İnovasyon ortamına katılmaya ve HIT-30 Programı kapsamındaki yüksek teknoloji projelerine yatırım yapmaya davet ediyorum," dedi.