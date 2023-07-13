Bakan Kacır açıkladı: Selden etkilenen KOBİ'lere acil destek kredisi verilecek

Acil Destek Kredisi sellerden etkilenecek illere verilirken Bakan Kacır, KOBİ'lere KOSGEB tarafından 300 bin TL'ye kadar yardım edileceğini açıkladı. Sel felaketinden ötürü mağduriyet yaşayanlara ise krediye ait kar payı ya da faizinin tamamının KOSGEB tarafından karşılanacağı belirtildi.

HANGİ İLLERE KREDİ VERİLECEK?

2023 yılı içerisinde gerçekleşen aşırı yağışlardan ötürü sel felaketi meydana gelirken Bartın, Düzce, Ordu, Zonguldak, Samsun, Kastamonu ve Sinop'taki işletmeler için 'Acil Kredi Desteği' verilecek. KOSGEB tarafından düzenlenen kredilerin net satış hasılatı 300 bin TL'nin altın olan yerlere 200 bin TL destek verilecek.





ACİL DESTEK KREDİSİ

Bahsi geçen illere verilecek olan kredi desteğinde 2022 yılı satışına bakılarak limit belirleneceği duyuruldu. Net satış tutarı 300 bin TL'nin üstünde olan KOBİ'ler için 300 bin TL kredi kullanımı sağlanacak.