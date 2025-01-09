Bakan Kacır, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında Yer Aldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Anadolu Ajansı'nın düzenlemiş olduğu 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Bu önemli etkinlik, Türkiye’nin en seçkin haber ajanslarından biri olan Anadolu Ajansı'nın yıl boyunca çektiği etkileyici fotoğrafların değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştiriliyor.

Kacır, yaptığı açıklamada, fotoğrafların sadece birer görüntü değil, aynı zamanda anlatan hikayeler olduğunun altını çizdi. Yılın karelerinin, toplumun farklı kesimlerini ve olaylarını belgeleyerek, insanların duygu ve düşüncelerine hitap ettiğini belirtti.

Bu tür etkinliklerin, sanat ve medya alanında önemli bir rol oynadığını ifade eden Bakan Kacır, Anadolu Ajansı’nın ulusal ve uluslararası düzeydeki katkılarını takdir etti. Katılımcı olan tüm isimler ve medya temsilcilerine başarılar diledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak oyunu kullandı. Bakan Kacır, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak oyunu kullandı. Bakan Kacır, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.