Bakan Kacır: 'Anadoludakiler' ile Türkiye'nin Özgün Değerleri Dünyaya Taşınacak

Kacır, 'Anadoludakiler' tanıtımında Türkevi önünde simit dağıtarak kalkınma ajanslarıyla Türkiye'nin özgün değerlerinin dünyaya tanıtılacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 02:13
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 02:13
Türkevi önünde simit ikramı ve proje tanıtımı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin değerlerini dünyaya sunmak ve özgün değerlerin uluslararası alanda tanınmasını sağlamak için kalkınma ajanslarının koordinasyonuyla çalışmaların süreceğini bildirdi.

Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda hayata geçirilen "Anadoludakiler" projesinin tanıtımı kapsamında, Türkevi'nin önünde New Yorklulara ve vatandaşlara Türk simidi ikram etti.

Kendisi projeye ilişkin değerlendirmesinde, "Anadolu toprağının bereketi, mutfağının birikimi ve ustalarının becerisi bu vesileyle dünyaya daha güçlü tanıtılacak. Aynı zamanda da yerel, özgün değerlerin sahiplenilmesi ve geleceğe taşınması adına da dünya örnek teşkil edecek bir adım olacak."

Kacır, Emine Erdoğan'ın "Sıfır Atık" hareketinin dünyaya örnek bir proje olduğunun altını çizerek bunun Anadolu kültürünün bir devamı olduğunu vurguladı.

Anadolu mutfağında israf olmadığını belirten Kacır, "Biz bu değerlerimizi dünyaya sunabilmek, aynı zamanda özgün değerlerimizin dünyaca tanınmasını sağlayabilmek adına kalkınma ajanslarımızın koordinasyonuyla bu çabalarımıza devam edeceğiz."

Ayrıca Kacır, her yıl Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında hem "Sıfır Atık" hareketi hem de aile değerleriyle ilgili çalışmaların dünya ile paylaşıldığını, ilgili bakanların bu alandaki çalışmalarını uluslararası paydaşlarıyla sürdüreceğini kaydetti.

Filistinlilerin hak ve hukukunu savunmaya Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde en güçlü şekilde devam edeceklerini belirten Kacır, "Bizler için dahil olduğumuz her uluslararası platform, adalet, hakkaniyet adına bu değerleri savunmamız için bir fırsat niteliğinde. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler toplantıları ve buradaki heyetler arası görüşmelerde bunlar en güçlü şekilde Türkiye tarafından savunulacak."

