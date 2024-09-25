Bakan Kacır, BM Yüksek Temsilcisi Fatima ile Görüştü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan Önemli Görüşme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Birleşmiş Milletler En Az Gelişmiş Ülkeler, Denize Çıkışı Olmayan Gelişmekte Olan Ülkeler ve Gelişmekte Olan Küçük Ada Devletleri Yüksek Temsilcisi Rabab Fatima ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Dijital Teknolojiler ve Sürdürülebilirlik

Bakan Kacır, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, iki tarafın Birleşmiş Milletler (BM) 79'uncu Genel Kurulu çerçevesinde bir araya geldiğini ifade etti. Görüşmede, dijital teknolojilerin en az gelişmiş ülkeler için daha iyi bir gelecek inşasında önemli bir rol oynayabileceği vurgusu yapıldı.

Kacır, sanayi ve teknoloji alanında işbirliğini geliştirme kararlılıklarını dile getirirken, dünya genelinde 2,6 milyar kişinin hala internete erişimi olmadığını belirtti. “Gerçek bir sürdürülebilir kalkınma için kapsayıcı adımlar atmalıyız. Türkiye, Birleşmiş Milletler Teknoloji Bankası'na ev sahipliği yapan bir ülke olarak, en az gelişmiş ülkelere desteğini sürdürecektir” şeklinde konuştu.