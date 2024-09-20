Bakan Kacır, Çelik Sektöründeki Vizyonunu Paylaştı

Bakan Kacır, Çelik Üreticileriyle Bir Araya Geldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Çelik Üreticileri Derneği'nin Yüksek İstişare Toplantısı'na katılarak, çelik sektörünün geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Yerli ve Millî Üretim Vurgusu

Kacır, "Yerli ve milli üretim anlayışımızla endüstriyel kalkınmamızı kararlılıkla sürdürecek, çelik sektöründe Türkiye'nin gücüne güç katacağız," şeklinde konuştu. Bakan, ülkelerinin dünya genelinde önde gelen çelik üreticileri arasındaki yerini daha da güçlendirmek için pek çok yeni adım atacaklarını vurguladı.

Dijital ve Yeşil Dönüşüm

Bakan Kacır, "Dijital ve yeşil dönüşüm sürecinde sektörün uyumunu hızlandıracak kapsamlı bir yol haritası belirledik," diyerek, bu sürecin çelik sektörüne sağladığı avantajlardan bahsetti. Ek olarak, destek mekanizmalarının güncelleneceğini ve yeni teşviklerin devreye alınacağını ifade etti.

Vasıflı Çelik Üretiminde Artış

Kacır, yüksek katma değerli ve vasıflı çelik üretimini artırma hedeflerinin yanı sıra, paslanmaz çelik yatırımlarıyla sanayiye güçlü bir ivme kazandıracaklarının altını çizdi. "Tüm bu çalışmalar, Türkiye'nin çelik sektörünü daha da ilerletecek ve global pazarda rekabet gücünü artıracaktır," dedi.