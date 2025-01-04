Bakan Kacır'dan AK Parti Beykoz Kongresi'nde Çarpıcı Açıklamalar

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Beykoz 8. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Suriye'nin geleceği ve partinin misyonu hakkında dikkat çekici ifadeler kullandı.

Kacır, "Suriye'de şimdi Suriye'nin kaderi yeniden çiziliyor, yeniden yazılıyor. Biz masuma kimlik sormayız. Mazlumun dinine, ırkına bakmayız. Zalimin kim olduğuna da bakmayız" dedi. Bu açıklamalar, Türkiye'nin uluslararası meselelerdeki tutumunu bir kez daha vurguladı.

AK Parti'nin Türkiye'nin ekonomik büyümesine katkıda bulunduğunu belirten Kacır, "Türkiye'yi baştan başa ürünlerle, hizmetlerle, projelerle buluşturan partinin AK Parti olduğunu" ifade etti. Kacır, Türkiye genelinde organize sanayi bölgeleri ve üretim üsleri inşa eden partinin kendileri olduğunu kaydetti.

Bakan, "Türkiye'de hiç kimse ikinci sınıf vatandaş değildir" diyerek, tüm bireylerin haklarına sahip çıkma kararlılıklarını vurguladı. Kadınların eğitim ve çalışma haklarını savunmaya ve imam hatiplerin önündeki engelleri kaldırmaya devam ettiklerini sözlerine ekledi.

Kacır, 2001 yılında AK Parti'nin altyapısını oluşturduğunu ve 2002'de milletin desteğiyle iktidara geldiğini hatırlattı. AK Parti'nin zorlukların üstesinden gelerek bu noktaya geldiğini belirtti. Ayrıca, muhalefetin birleşerek iktidar olma çabalarına dair de eleştirilerde bulunarak, "2023'te milletimiz onlara 'hayır' dedi" ifadesini kullandı.

Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Bakan Kacır, Türkiye'nin büyüklüğüne dikkat çekerek, "Biz Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde umudunu Türkiye'ye çevirmiş, Türkiye'nin gölgesine sığınmış mazlumlara, masumlara 'bedeli ne olursa olsun sahip çıkacağız' dedik" şeklinde konuştu. Ayrıca, "Biz Türk'üz, biz Kürt'üz, biz Çerkes'iz, biz Laz'ız, biz Gürcü'yüz, biz Anadolu'yuz. Biz hep birlikte Türk milletiyiz" diyerek birlik mesajı verdi.

Son olarak, gerçekleştirilmesi gereken çok iş olduğunu vurgulayan Kacır, "Hep birlikte başaracağız. Bu harekete gönül vermiş her birey, gelecek hedefleri için bir araya gelmelidir" ifadelerini kullandı.

Kongrede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla ilgili bir konuşma videosu da gösterildi. Programa, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti İstanbul İl Başkan Adayı Abdullah Özdemir, AK Parti Beykoz İlçe Başkanı Özkan Ayduğan ile MHP Beykoz İlçe Başkanı Emre Çömlekçi katılım sağladı.