Bakan Kacır, Getmobil Yenileme Merkezi Açılışında Sürdürülebilir Teknolojiyi Vurguladı

Getmobil Yenileme Merkezi Açılışı Yapıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Ali Kacır, Getmobil Yenileme Merkezi'nin açılışında, ürün ve malzemelerin değerini koruma hedefini vurguladı. Kacır, "Kaynakların sınırlı olduğu bir dünyada, üretimde zararlı madde kullanımını en aza indirmek ve israfı önlemek, temel hedeflerimiz arasında yer alıyor" dedi.

Dijital Dönüşüm ve Teknolojik Yenilikler

Kacır, konuşmasında 21. yüzyılda yapay zeka, nesnelerin interneti ve büyük veri gibi yenilikçi teknolojilerin belirleyici unsurlar olduğuna dikkat çekti. "Dijital dönüşüm dalgası hayatımızın vazgeçilmez bir parçası oldu" diyen Kacır, cep telefonlarının bu dönüşümdeki rolüne değindi.

Gençlerin Teknoloji Üretimine Katılımı

Bakan Kacır, gençlerin yalnızca teknoloji tüketicisi olmasını istemediklerini, aynı zamanda teknoloji üretiminde de aktif rol almalarını arzuladıklarını belirtti. "AR-GE teşviklerimiz ve teknopark uygulamalarımızla, Türkiye'yi teknoloji üreticisi bir ülke haline getirmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Sürdürülebilir Ekonomi Vurgusu

Dijital teknolojilerin insanlığa sunduğu fırsatları ele alan Kacır, aynı zamanda kaynakların kontrolsüz tüketiminden bahsetti. "Elbette elektronik pazarı sürekli yeni ürünler sunarak, tüketicileri en iyisini satın alma kısır döngüsüne sokuyor" dedi.

Elektronik Atıkların Önemi

Kacır, elektronik atıkların doğru bir şekilde geri kazanım ve bertarafının büyük önem taşıdığını belirterek, e-atık geri dönüşüm tesislerine sağladıkları teşviklerle bu alanda önemli bir altyapı oluşturduklarını vurguladı.

İthalat ve Yerli Üretim

Son olarak, Kacır, 2022'de Türkiye'nin elektronik sektörü ithalatının 33,9 milyar dolara ulaştığını ve cep telefonu ithalatının ise 2,4 milyar dolar seviyesinde olduğunu açıkladı. "Amacımız mevcut ithalatı daha makul seviyelere çekmektir" dedi.

Getmobil Yenileme Merkezi ile ülkenin sürdürülebilir ekonomi hedeflerine önemli bir katkı sağlanması bekleniyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Getmobil Yenileme Merkezi Açılış Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Getmobil Yenileme Merkezi Açılış Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Getmobil Yenileme Merkezi Açılış Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.