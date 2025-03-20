Bakan Kacır, Karabük'te Tarafında Sanayi ve İş Dünyası İle Buluştu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Karabük'teki iftar programında Anadolu'nun kalkınma hamlesine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 22:11
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 22:11
Bakan Kacır, Karabük'te Tarafında Sanayi ve İş Dünyası İle Buluştu

Karabük'te Sanayici ve İş İnsanları Buluşması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Karabük'te düzenlenen "Sanayici ve İş İnsanları Buluşması" iftar programına katıldı. Kacır, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin terörden temizlenen şehirleri ile birlikte Anadolu'nun kalkınma hamlesine giriştiğini vurguladı.

Dünyada Yeni Dönem İfadesi

Bakan Kacır, dünya genelinde ezberlerin bozulduğunu belirterek, gelişmelerin uluslararası ilişkilerde önemli değişimlere yol açtığını ifade etti. Gazze'deki durumu örnek vererek, yaşanan insani dramların uluslararası kurumların işlevselliğini sorgulattığını dile getirdi. Kacır, "Mazlumların hakkını koruma noktasında uluslararası hukuk düzeninin yetersiz olduğunu anladık. Türk milleti olarak adaletin ve merhametin savunucusu olmalıyız"

Türkiye'nin Sanayi Başarıları

Kacır, Türkiye'nin sanayi alanındaki başarılarından bahsederek, ihracatın 36 milyar dolardan 262 milyar dolara çıktığını belirtti. Aynı zamanda "İnsansız hava aracı üretiminde dünya lideri olduk"

AR-GE ve Yenilik Yoğunlaşması

Bakan Kacır, Türkiye'nin AR-GE alanındaki yatırımlarını artırdığını belirterek, "Teknopark sayımızı 2'den 105'e çıkardık, AR-GE insan kaynağımızı 292 bine yükselttik"

Karabük'e Özel Destekler

Karabük'ün sanayi devrimindeki önemine dikkat çeken Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı 2030 Sanayi ve Teknoloji Strateji Belgesi ile kentin orman ürünleri, enerji, makine ve mobilya sektörlerinde daha fazla destek alacağını bildirdi. Yeni yatırım teşvik sisteminin özellikle yerel kalkınma odaklı olacağını ifade etti. Böylece her şehre daha ileri teşvikler sunulacağı müjdesini verdi.

Programa, Karabük Valisi Mustafa Yavuz, AK Parti Karabük Milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ve Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık katıldı.

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