Bakan Kacır, Karabük'te Tarafında Sanayi ve İş Dünyası İle Buluştu

Karabük'te Sanayici ve İş İnsanları Buluşması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Karabük'te düzenlenen "Sanayici ve İş İnsanları Buluşması" iftar programına katıldı. Kacır, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin terörden temizlenen şehirleri ile birlikte Anadolu'nun kalkınma hamlesine giriştiğini vurguladı.

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