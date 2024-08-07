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Bakan Kacır, Kazakistan İle İşbirliği Görüşmesi Gerçekleştirdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Kazakistan Bakanı Madiyev ile yapay zeka ve uzay teknolojileri üzerine işbirliği konularını görüştü.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 18:03
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 18:15
Bakan Kacır, Kazakistan İle İşbirliği Görüşmesi Gerçekleştirdi

Bakan Kacır ve Madiyev Arasında Verimli Görüşme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kazakistan Dijital Kalkınma, İnovasyon ve Uzay Sanayi Bakanı Jaslan Madiyev ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede, Türk Devletleri Teşkilatı çerçevesinde ikili işbirlikleri ele alındı.

Görüşmenin Detayları

Kacır, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Madiyev ile yapay zeka, uzay ve uydu teknolojileri başta olmak üzere birçok alanda işbirliğini derinleştirme kararı aldıklarını belirtti. “Ortak projeler ve bilgi paylaşımı ile önemli adımlar atacağız” dedi.

Anlaşmalar ve Gelecek Adımlar

Görüşme sonucunda, ikili ve çok taraflı işbirliklerini güçlendirecek anlaşmaların yakın zamanda imzalanması yönünde mutabakat sağlandığına dikkat çeken Kacır, bu işbirliğinin bölgenin teknoloji ve inovasyon potansiyelini artıracağının altını çizdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (solda), Kazakistan Dijital Kalkınma, İnovasyon ve...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (solda), Kazakistan Dijital Kalkınma, İnovasyon ve Uzay Sanayi Bakanı Jaslan Madiyev ile çevrim içi görüştü.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (solda), Kazakistan Dijital Kalkınma, İnovasyon ve...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır (solda), Kazakistan Dijital Kalkınma, İnovasyon ve Uzay Sanayi Bakanı Jaslan Madiyev ile çevrim içi görüştü.

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