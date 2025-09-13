Bakan Kacır: Teknopark Sayısı 113'e Ulaştı

Üç yeni teknoloji geliştirme bölgesi Resmi Gazete'de kuruluş kararı aldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Resmi Gazete'de yayımlanan üç yeni kuruluş kararıyla teknopark sayısının 113'e ulaştığını bildirdi.

Kacır, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye’nin girişimcilik ve inovasyon ekosisteminin güçlenmeye devam ettiğini vurguladı.

Paylaşımda Resmi Gazete'de kuruluş kararı yayımlanan İstanbul Finans ve Teknoloji Üssü Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Alanya Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve Amasya Teknoloji Geliştirme Bölgesi ile teknopark sayısının 113'e ulaştığı belirtildi. Kacır, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Yeni teknoparklarımız teknoloji ve yenilik dünyamıza hayırlı, uğurlu olsun. 12 bine yaklaşan teknoloji girişimi ile ülkemizin inovasyon odaklı kalkınmasına öncülük eden teknoparklarımızı desteklemeyi sürdüreceğiz."