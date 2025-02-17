Bakan Kacır: Türk Kadınları Avrupa'ya Fark Atıyor!

Türk Kadınları Bilimde ve Girişimcilikte Öncü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması'nın İstanbul'daki ödül töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Kacır, Türk kadınlarının bilim, teknoloji ve girişimcilikte birçok Avrupa ülkesini geride bıraktığını ifade etti. "105 teknoparkımızda faaliyet gösteren 11 bin firmamızda 31 bin, AR-GE ve tasarım merkezlerimizde ise 27 bin kadın, yenilikçi çalışmalarıyla geleceğin Türkiye'sini inşa ediyor," dedi.

Cesaret ve Kararlılık

Bakan Kacır, kadınların hayallerine ulaşmak için kararlılıkla ilerlediklerini vurgulayarak, merhum Alev Alatlı'nın sözlerine atıfta bulunarak, kadınların bir medeniyetin temeli ve taşıyıcısı olduğunu belirtti. Tarihin her döneminde cesaret ve azimleriyle öne çıkan kadınları örnek göstererek, "Kara Fatma, Nene Hatun ve Fatma Aliye gibi tarihi figürler, bizlere ilham kaynağı olmaya devam ediyor,” dedi.

Türkiye Yüzyılı ve Kadın Potansiyeli

Bakan, Türkiye Yüzyılı'nın inşasında kadınların sahip olduğu potansiyeli harekete geçirmek için kararlı olduklarını belirtti. Kacır, kadınların hak ettikleri fırsat eşitliğine ulaşmaları için son 22 yılda önemli reformlar yapıldığını kaydetti. Ayrıca, Türkiye'deki kadın bilim insanlarının sayısının arttığını vurguladı.

Yatırım ve Destek

Kacır, kadın araştırmacılara yönelik destekleme programları kapsamında 22 yılda 172 bin kadın araştırmacıya 20 milyar lira destek verildiğini açıkladı. "KOSGEB üzerinden kadın girişimcilere 19 milyar lira destek sağladık. Uygulamalı girişimcilik eğitimleri kapsamında 876 bin 300 kadın girişimciye eğitim verdik," diye ekledi.

Güçlü Kadınlar, Güçlü Toplumlar

Kacır, kadınların hayatın her alanında daha güçlü temsil edilmesinin Türkiye'nin muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmasında kilit role sahip olduğunu belirterek, kadınların üretkenliğinin ve duyarlılığının sağlıklı bir toplumun teminatı olduğunu ifade etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Finans Merkezi'ndeki Halkbank Genel Müdürlüğünde düzenlenen "Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması Ödül Töreni"ne katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Finans Merkezi'ndeki Halkbank Genel Müdürlüğünde düzenlenen "Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması Ödül Töreni"ne katılarak konuşma yaptı.