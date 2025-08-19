Bakan Kacır: Türkiye, Avrupa Tedarik Zincirlerinin Vazgeçilmezi

Bakan Kacır: Türkiye, Avrupa tedarik zincirlerinin vazgeçilmez unsuru

Erzincan ziyaretinde üretim, istihdam ve yatırımlar vurgulandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Erzincan AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinde yaptığı konuşmada, "Artık pek çok alanda Türkiye, Avrupa tedarik zincirlerinin vazgeçilmez unsuru" dedi.

Kentte esnaf ziyareti sonrası AK Parti İl Başkanlığında partililerle bir araya gelen Bakan Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve AK Parti iktidarlarıyla Türkiye genelinde başlatılan üretim hamlesine dikkat çekti.

Kacır, ülkenin üretim gücüne işaret ederek, "Bugün Türkiye, Avrupa'nın en önemli üretim güçlerinden biri haline geldi. Biz beyaz eşya üretiminde Avrupa'da bir, dünyada ikinci sıradayız. Ticari araç üretiminde Avrupa'da bir numarayız. Demir çelikte, çimentoda düz camda Avrupa'nın en önemli üretim gücüyüz. Güneş paneli üretiminde Avrupa'da bir numarayız. Artık pek çok alanda Türkiye, Avrupa tedarik zincirlerinin vazgeçilmez unsuru. Bu şüphesiz sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Anadolu'nun dört bir yanında kurduğumuz altyapılarla büyüttüğümüz organize sanayi ve endüstri bölgeleriyle mümkün oldu." ifadelerini kullandı.

Bakan Kacır, AK Parti iktidarından önce ülkede 191 organize sanayi bölgesinde 415 bin kişinin çalıştığını, şimdi ise 369 organize sanayi bölgesinde 2 milyon 700 bin kişinin istihdam edildiğini, 24 yılda 11 bin fabrika sayısının 60 bine yükseldiğini açıkladı.

İhracattaki gelişmeye de değinen Kacır, "Şüphesiz son başbakanımız, sizlerin de hemşehriniz Binali Yıldırım Bey'in ve diğer tüm ulaştırma alt bakanlarımızın da gayretleriyle kurulan altyapılar, lojistik hatlar, demir yolu ağları, duble yollar, otoyollar, havalimanları, limanlar bütün bu sanayi üretiminin dünya pazarlarıyla buluşmasında çok önemli bir rol oynadı. Ve Türkiye 36 milyar dolar ihracat yapan bir ülke olmaktan 270 milyar dolar ihracat yapan bir ülke olabilme noktasına geldi. Bugün Çin'den sonra Avrupa'ya kadar uzanan geniş kuşağın en önemli üretim gücü Türkiye'dir." dedi.

Kacır, AK Parti'nin eser siyaseti ürettiğini belirterek, "Liderimiz bize böyle gösterdi, böyle öğretti ve onun liderliğinde inşallah daha nice yıllar Türkiye'yi kalkındırmak, Türkiye'nin dünya sahnesindeki yerini güçlendirmek, tam bağımsız Türkiye iddiamızı tahkim etmek ve inşallah artık önümüzdeki dönemde 'Terörsüz Türkiye' ile tüm bölgeyi güvenli, istikrarlı bir coğrafya haline getirmek için canla başla çalışmaya devam edeceğiz diyorum." ifadelerini kullandı.

Erzincan özelinde de değerlendirmelerde bulunan Kacır, kentteki organize sanayi bölgesinde 2 bin 500 kişinin istihdam edildiğini ve KOSGEB eliyle son 23 yılda kentteki esnaflara 659 milyon lira katkı sağlandığını aktardı.

Kentte hayata geçirilecek yatırımlar için düzenlenen teşviklerle 48 milyar lira yatırımla 11 binden fazla istihdamın önünün açıldığını, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansımız ve DAP Bölge Kalkınma İdaremiz eliyle bugüne kadar 450'den fazla projeye 2 milyar liranın üzerinde katkı sağlandığını vurguladı.

Bakan Kacır, Erzincan'da gerçekleşecek işlenmiş ve dondurulmuş tavuk ürünleri üretimi, işlenmiş veya dondurulmuş meyve sebze üretimi, sıvı karbondioksit işleme ve 5 yıldızlı kış konaklama tesisi yatırımları için 240 milyon liraya kadar finansman desteği ve yüzde 50 yatırım katkısı sağlanacağının müjdesini verdi.

Toplantıya, Erzincan AK Parti Milletvekili Süleyman Karaman, İl Başkanı Alpay Kabadayı, Belediye Başkanı Bekir Aksun ve partililer katıldı.

