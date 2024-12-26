Bakan Kacır: Türkiye'nin İnovasyon ve Üretim Gücü Artıyor

Uluslararası Ticarette Güçlü Adımlar

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Platin Global 100 Ödülleri Töreni'nde yaptığı konuşmada, uluslararası ticarette yaşanan zorluklara rağmen, Türkiye'nin üretim ve ihracat yolculuğunun başarıyla devam ettiğini ifade etti.

30 Milyar Dolar Yatırım Müjdesi

Kacır, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi programı ile yüksek teknoloji yatırımlarına, AR-GE’den seri üretime kadar kapsamlı destek sunduklarını belirterek, 2030'a dek yarı iletkenlerden mobiliteye, ileri imalattan uzaya, sağlık teknolojilerinden dijital ve yeşil teknolojilere kadar 30 milyar doların üzerinde yatırım yapmayı planladıklarını açıkladı.

Dış Ticaret Hedefleri

Bakan Kacır, son 22 yılda Türk ihracatının 36 milyar dolardan 262 milyar dolara çıktığını belirtirken, ihracatın dünya pazarındaki payının %0,55’ten %1,07’ye yükseldiğini vurguladı. Türkiye'nin Çin'den sonra Orta Avrupa’ya kadar en fazla ürünü ihraç eden 2. ülke olduğunu belirtti.

AR-GE ve İnovasyon Ekosistemi

Kacır, son 22 yılda yıllık AR-GE harcamalarının 1,2 milyar dolardan 16 milyar dolara çıktığını, AR-GE personel sayısının 29 binden 291 bine ulaştığını duyurdu. 1600'ü aşkın AR-GE ve tasarım merkezi ile Türk özel sektörünün AR-GE’ye öncülük ettiğini belirtti.

Yeni Destek Mekanizmaları

Kacır, sanayinin yüksek katma değerli üretim ve yeşil dönüşüm alanında güçlenmesi için yeni destek mekanizmalarının devreye alındığını sözlerine ekledi. Yüksek teknoloji yatırımlarına yönelik 98 milyar lira değerinde proje üzerinde çalıştıklarını bildirdi.

Dijital Dönüşüm İçin Adımlar

Kacır, Yeşil ve Dijital Dönüşüm Destek Programları ile firmaların ikiz dönüşüm yatırımlarını hızlandıracaklarını belirtti. Ayrıca, Türkiye Sanayi Karbonsuzlaştırma Yatırım Platformu ile yeşil dönüşüm yatırımlarına ciddi kaynaklar temin edeceklerini açıkladı.

Sürdürülebilir Büyüme Vurgusu

Kacır, Türk sanayisinin geleceğini yüksek teknolojili üretimle şekillendirme kararlılığını tekrar vurgulayarak, yatırımcıların ihtiyaçlarına yanıt verecek uzun süreli destek sistemini sürdüreceklerini bildirdi. Yatırımcıların teknoloji ve inovasyon ekosistemine olan güveninin, Türkiye'nin küresel rekabetteki rolünü güçlendireceğine inandığını ifade etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Platin Dergisi tarafından bu yıl 7. kez düzenlenen "Platin Global 100 Ödülleri Töreni"nde konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Platin Dergisi tarafından bu yıl 7. kez düzenlenen "Platin Global 100 Ödülleri Töreni"nde konuşma yaptı.