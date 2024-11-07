Bakan Kacır, Türkiye'nin Otomotiv Sektöründe Yatırımların Artacağına Dikkat Çekti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır’ın Açıklamaları

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki bütçe görüşmelerine katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Kacır, BYD ve Chery gibi markaların yüksek yerlilik oranıyla Türkiye'ye yapacağı yatırımların, otomotiv sektöründeki dönüşümü hızlandıracağını ifade etti.

Türkiye’nin Güçlü Sanayi Altyapısı

Kacır, Türkiye'nin güçlü sanayi altyapısı sayesinde salgın dönemini başarıyla atlattığını belirterek, "AK Parti döneminde imalat sanayi katma değeri yüzde 0,7’den yüzde 1,33’e çıktı" dedi.

İmalat Sektöründe Gelişim

Bakan Kacır, 2024 yılında imalat sektöründe kurulan şirket sayısının 12 bin 600, kapanan şirket sayısının ise 4 bin olduğunu aktardı. Türkiye’nin sanayi alanında daha da güçlendiğini vurgulayan Kacır, “Sanayimizin istihdamdaki payı yüzde 20,5’e yükseldi” şeklinde konuştu.

Savunma Sanayisi ve Teknoloji Yarışı

Kacır, savunma sanayiinin Türkiye’de yüksek teknolojiye geçişin öncü sektörü olduğunu, bu kazanımların diğer sektörlere hızla yayılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Togg’un Ankara'da akıllı araç teknolojileri üzerine bir araştırma merkezi kurduğunu ve burada 200’den fazla araştırmacının görev yaptığını belirtti.

Teşviklerde Tarafsızlık

Kacır, teşvik programlarında tarafsızlık ilkesini koruduklarını belirterek, “Hiçbir destek programında herhangi bir şirketin kayırılması söz konusu değildir” ifadesini kullandı. Bu yaklaşımın Türkiye'nin kalkınmasına katkı sağlayacağını söyledi.

Elektrikli Araç Dönüşümü

Bakan Kacır, Türkiye’nin otomotiv sektöründe yaşanan dönüşümü ve elektrikli araç teknolojisi yatırımları ile ilgili şu açıklamayı yaptı: “BYD ve Chery'nin Türkiye’ye yapacağı yatırımlar, tedarik bazımızı güçlendirecek.” Türkiye'nin 13 otomobil markasına ev sahipliği yaptığını belirten Kacır, bu markaların yeni teknoloji yatırımlarını desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

Togg’un Geleceği ve Rekabet Gücü

Kacır, Togg’un elektrikli araç teknolojilerinde rekabet gücünü artırmak için gereken adımlar atılacağını ve bu süreçte Türkiye’nin istikbali için çalışmalara devam edeceklerini belirtti. “Togg, elektrikli araç teknolojileri konusunda Türkiye’den tedarikçilerle işbirliği yapıyor.” dedi.

Son olarak, Trendyol ile Togg arasındaki anlaşmanın iki marka arasındaki pazarlama işbirliği olduğunu ifade etti. Bakan Kacır, milletvekillerinin Togg deneyimini yaşamalarını önerdi. “Togg'un iyi bir platformu var ve çok sayıda uygulama sunuyor.” şeklinde konuşarak, Togg’un önümüzdeki süreçteki potansiyelini vurguladı.

(Sürecek)