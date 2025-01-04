Bakan Kacır, Türkiye Yüzyılı Vurgusuyla Üsküdar'da Konuştu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Üsküdar 8. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Suriye'deki zulmün sona erdiğini belirterek, "Mazlumları, Sedneya Hapishanesi'nin ölüm çukurlarına terk etmedik" dedi.

Aaçılan Yol: Türkiye Yüzyılı

Kacır, Çamlıca 1071 Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen kongrede, AK Parti'nin Türkiye Yüzyılı hedefinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirileceğini vurguladı. Bakan, Türkiye'nin araştırma ve geliştirme politikalarıyla dört bir yanına teknoparklar kurulduğunu, 11 binden fazla AR-GE yapan şirketin desteklendiğini ifade etti.

Suriyeli Kardeşler İçin Umutlu Bir Gelecek

Kacır, konuşmasında ayrıca, "Suriyeli kardeşlerimiz artık kendi topraklarında hür ve özgür olacaklar" diyerek, Türkiye'nin mazlumlara yardım eden bir siyasi hareket olduğunu dile getirdi. Ülkenin tarihine geçen bu dönemlerin, Cumhurbaşkanımızın Türk siyasetindeki erdemli liderliğinin göstergeleri olduğunu belirtti.

Gelecek Hedefleri

Konuşmasının devamında, 2001'de AK Parti'nin tabelasını asan milletin, 2002'de partiyi iktidara taşıdığını hatırlatan Kacır, "2028'de yeniden aynı zaferi elde edeceğiz. 2029'da İstanbul'da ve Üsküdar'da AK Parti bayrağını dalgalandıracağız" dedi.

Kongrede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı konuşma videosu da izlendi. Programa, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti İstanbul İl Başkan Adayı Abdullah Özdemir ile parti üyeleri ve delegeler katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çamlıca 1071 Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Üsküdar 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katılarak konuşma yaptı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çamlıca 1071 Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Üsküdar 8. Olağan İlçe Kongresi'ne katılarak konuşma yaptı