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Bakan Kacır: Türksat 6A Türkiye'nin Uzaydaki Bağımsızlığını Artırdı

Bakan Kacır, Türksat 6A'nın nihai yörüngesine ulaşmasının Türkiye'nin uzay bağımsızlığını güçlendirdiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 11:03
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 11:03
Bakan Kacır: Türksat 6A Türkiye'nin Uzaydaki Bağımsızlığını Artırdı

Bakan Kacır, Türksat 6A'nın Başarısını Değerlendirdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türksat 6A'nın, görev yapacağı 42 derece doğu boylamındaki nihai yörüngesine başarıyla yerleştiğini açıkladı. Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türksat 6A ile Türkiye, haberleşme uydusu geliştirebilen 11 ülke arasına dahil oldu ve ülkemizin uzay alanındaki bağımsızlığı daha da güçlendi." ifadelerine yer verdi.

Türksat 6A'nın Özellikleri

9 Temmuz'da uzaya gönderilen ilk milli haberleşme uydusu olan Türksat 6A, TÜBİTAK UZAY önderliğinde, TUSAŞ, ASELSAN ve CTECH ortaklığıyla, %80'in üzerinde yerlilik oranı ile geliştirildi. Bu uydu, Avrupa, Kuzey Afrika ve Asya'nın geniş bir bölgesine hizmet sunmayı hedefliyor.

Bakan Kacır, bu gelişmenin Türkiye'nin uluslararası alandaki konumunu güçlendirdiğini ve uzay çalışmalarındaki yetkinliğini artırdığını vurguladı.

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