Bakan Kacır, Uzay Ekonomisinde Türkiye'yi Güçlendirecek Vizyonunu Açıkladı

Türkiye Yüzyılı'nda Uzay Ekonomisine Vurgu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Uluslararası Ali Kuşçu Sempozyumu"nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin küresel uzay ekonomisinden pay alarak uzay bilimleri ve teknolojilerinde önemli bir aktör olma hedefine dikkat çekti. Kacır, "Türkiye Yüzyılı'nda bu fırsatlardan en üst düzeyde yararlanan bir Türkiye'ye şahitlik edeceğiz," dedi.

Ali Kuşçu'nun Bilime Sağladığı Katkılar

Konuşmasında, bilim insanı Ali Kuşçunun evrensel ölçekte bilimin gelişimine yaptığı katkılara değinen Kacır, 2024 yılının UNESCO tarafından "Ali Kuşçu Yılı" olarak ilan edilmesinin sevindirici olduğunu ifade etti. Kacır, Ali Kuşçu'nun bilimsel düşünce ile medeniyetin yapı taşları hakkında önemli bilgiler sunduğunu belirtti.

Bilim ve Teknolojide Sıçrama Hedefi

Kacır, Türkiye'nin tarihsel mirasından ilham alarak, bilimin ve teknolojinin öncüsü olduğunu ve bu hedefe ulaşmak için ülkenin bilgi birikimini bilimsel ve teknolojik gerekliliklerle buluşturma sorumluluğunu üstlendiğini aktardı. "Bilimde ve teknolojide çağ atlamış bir Türkiye hedefiyle hareket ediyoruz,'' diyen Kacır, bu toprakların ruhuna güvenerek ilerlediklerini söyledi.

Millî Teknoloji Hamlesi ile İlerleme

Bakan Kacır, Millî Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusundaki çalışmaların önemini vurgulayarak, 208 üniversite, 104 teknopark ve 291 bin AR-GE personeli ile güçlü bir teknoloji geliştirme kapasitesine sahip olduklarını ifade etti. Ayrıca, kendi geliştirdikleri TÜRKSAT 6A uydusu ile bu alanda önemli bir adım atıldığını kaydetti.

Uzayda Bağımsız Erişim Hedefi

Kacır, Milli Uzay Programı dahilinde Türkiye'nin uzaya bağımsız erişiminin önemine dikkat çekerek, Türk astronotların gerçekleştirdiği bilimsel deneyleri aktardı. Ay Programı kapsamında kendi tasarımları ile bir uzay aracı geliştirerek Ay'a erişme hedeflerinin bulunduğunu belirtti.

Kapanış Mesajı

Son olarak, "İnanmak başarmanın yarısıdır" ifadesine yer veren Kacır, kendilerine inanarak çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. Kacır, "Çok çalışacağız, çok emek sarf edeceğiz," diyerek konuşmasını tamamladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde (İTÜ) düzenlenen Uluslararası Ali Kuşçu Sempozyumu'na katıldı. Programda, İstanbul Valisi Davut Gül de yer aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde (İTÜ) düzenlenen Uluslararası Ali Kuşçu Sempozyumu'na katıldı. Programda, İstanbul Valisi Davut Gül de yer aldı.