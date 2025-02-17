Bakan Kacır: 'Uzay Teknolojilerinden Savunma Sanayine 737 Yeni İş İmkanı'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Yeni İstihdam Fırsatlarını Duyurdu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen İnsan Kaynakları Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Kacır, "Bugün itibarıyla uzay teknolojilerinden savunma sanayine, yapay zekadan raylı sistem teknolojilerine ülkemizin kritik projelerinde görev almak üzere TÜBİTAK çatısı altında 737 yeni çalışma arkadaşımıza yönelik ilana çıkmış durumdayız" dedi.

Tarihsel Gelişim ve Ekonomik Kalkınma

Kacır, konuşmasında tarih boyunca ekonomik ve toplumsal kalkınmanın temel dinamiklerinin değiştiğine dikkat çekti. Tarım çağında, bir milletin zenginliğini belirleyen en önemli unsurun verimli topraklar ve su kaynakları olduğunu vurguladı. Sanayi Devrimi ile birlikte bu paradigmanın değiştiğini ifade eden Kacır, "Ulusların kalkınma düzeyi artık doğal kaynaklardan çok sanayi üretimiyle ölçülmeye başlandı" dedi.

Bilgi Ekonomisinin Önemi

20. yüzyılın ikinci yarısında bilgi çağına geçişin, fiziksel varlıkların ötesinde bilgi, teknoloji ve inovasyonu ön plana çıkardığını belirten Kacır, "Yeni çağın gerçeği şudur; yetenek en kıymetli sermaye, inovasyon ise sürdürülebilir büyümenin lokomotifidir" şeklinde konuştu.

Genç Nüfus Avantajı

Kacır, Türkiye'nin genç ve dinamik nüfusuna vurgu yaparak, "Nüfusumuzun ortanca yaşı bugün 34 düzeyinde. Gelişmiş ülkelere kıyasla 10-15 yaş daha genç bir nüfusa sahibiz. Bu avantajı, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma hedefimizin en güçlü itici gücü olarak görüyoruz" dedi.

İnsan Kaynağına Yatırım

Bakan, Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda attıkları adımların merkezine her daim insan kaynağını koyduklarını belirtti. Kacır, "Son 22 yılda üniversitelerden teknoparklara, AR-GE merkezlerinden girişimcilik destek programlarına kadar geniş bir yelpazede insan kaynağı niteliğini artırmaya yönelik adımlar attık" dedi.

Geleceğin Yetkinlikleri ve Eğitim Programları

Bakan Kacır, gençlerin potansiyelini ortaya çıkarmak adına yürütülen çalışmalara dikkat çekti. 81 ilde kurulan Deneyap Teknoloji Atölyeleri ile 35 bine yakın gencin bilim ve teknoloji dünyasıyla buluşturulduğunu ifade etti. Ayrıca, Milli Teknoloji Staj Programı ile sanayi ve teknoloji ekosisteminde gençlere staj imkanı tanındığını ekledi.

Gelecek İçin Yeni İş Modelleri

Yapay zeka ve yıkıcı teknolojilerin iş gücünü dönüştüreceğine dikkat çeken Kacır, "2030'a kadar 7 milyon işin yeni nesil teknolojilerle değişmesi bekleniyor. Ancak bu fırsatlar doğru değerlendirildiğinde 9 milyon kişiyi barındıracak yeni iş modelleri oluşturabiliriz" dedi.

Küresel Çekim Merkezi Olma Vizyonu

Kacır, Türkiye'yi küresel bir çekim merkezi haline getirme hedeflerini sürdürülebilir kalkınmanın temeli olarak gördüklerini belirterek, uluslararası girişimcileri destekleyen programlar hakkında bilgi verdi: "Türkiye Tech Visa Programı ile yurt dışından 214 teknoloji girişimi Türkiye’ye taşınmak için başvuruda bulundu."

Bakan Kacır, Türk gençliğine ve TEKNOFEST kuşağına TÜBİTAK'ta akıl teri dökme çağrısında bulunarak, önemli projelere katkıda bulunmaları için herkesin Türk bilim ve teknolojisine katılımını teşvik etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından "Yeteneğe Dayalı Kalkınma" temasıyla İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen İstanbul İnsan Kaynakları Forumu'nun açılışına katılarak konuşma yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından "Yeteneğe Dayalı Kalkınma" temasıyla İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen İstanbul İnsan Kaynakları Forumu'nun açılışına katılarak konuşma yaptı.