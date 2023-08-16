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Bakan Mehmet Şimşek ile Japonya'nın iş dünyası bir araya geldi!

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Bakan Mehmet Şimşek ile Japonya'nın iş dünyası bir araya geldi!
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesapları aracılığıyla Japon şirketlerinin yöneticileriyle görüştüğünü söyledi.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada Japonya'nın önde gelen şirket yöneticileri ile bir araya geldiğini ve görüşmenin çok verimli geçtiğini söyledi.

"Katma Değer Yaratan Tüm Paydaşların Yanındayız"

Bakan Şimşek ile Japonya'nın iş dünyası bir araya geldi

Önümüzdeki aylarda, Japon yatırımcılarla daha derinlemesine görüşmeler yapmak için Japonya'yı ziyaret etmeyi planladıkarını belirten Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Sayın Takahiko Katsumata'ya da misafirperverliği ve değerli katkılarından dolayı da teşekkürlerini iletti. Bakan Şimşek, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda ayrıca, " Ülkemize yatırım yapan ve aynı zamanda istihdam yaratarak katma değer yaratmış olan tüm paydaşlarımızın yanındayız." ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek ile Japonya'nın iş dünyası bir araya geldi

Ekonomi
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