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Bakan Mehmet Şimşek, New York'ta Kredi Derecelendirme Kuruluşları ile Görüştü

Bakan Şimşek, ABD'deki uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarıyla ekonomi programı hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 08:45
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 09:08
Bakan Mehmet Şimşek, New York'ta Kredi Derecelendirme Kuruluşları ile Görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in New York Temasları

Bakan Mehmet Şimşek, 79. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunuyor. Bu kapsamda, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının üst düzey yetkilileri ile önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Standart & Poor's ve Moody's ile Toplantılar

New York'taki temasları sırasında, Standard & Poor's (S&P) ve Moody's gibi önde gelen kredi derecelendirme kuruluşlarının yetkilileriyle bir araya gelen Şimşek, Türkiye'nin ekonomik programındaki son gelişmeler ve kamu maliyesi alanındaki önceliklere dair bilgiler paylaştı.

Merkez Bankası Başkanı'nın Katılımı

Bu önemli toplantıya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan da katılarak, Türkiye'nin finansal durumu hakkında görüş alışverişinde bulundu. Bakan Şimşek, New York’taki tüm yatırımcı toplantılarını ve görüşmelerini başarı ile tamamladı.

New York temasları kapsamında yatırımcı toplantıları ve görüşmeleri gerçekleştiren Hazine ve...

New York temasları kapsamında yatırımcı toplantıları ve görüşmeleri gerçekleştiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının üst düzey yetkilileri ile de bir araya geldi.

New York temasları kapsamında yatırımcı toplantıları ve görüşmeleri gerçekleştiren Hazine ve...

New York temasları kapsamında yatırımcı toplantıları ve görüşmeleri gerçekleştiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının üst düzey yetkilileri ile de bir araya geldi.

New York temasları kapsamında yatırımcı toplantıları ve görüşmeleri gerçekleştiren Hazine ve...

New York temasları kapsamında yatırımcı toplantıları ve görüşmeleri gerçekleştiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının üst düzey yetkilileri ile de bir araya geldi.

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