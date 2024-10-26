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Bakan Şimşek: 2026'da Enflasyon Tek Haneli Olacak

Bakan Şimşek, 2026 sonunda enflasyonun tek haneli olmasını beklediklerini açıkladı ve Türkiye ekonomisinin gücüne dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 00:32
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 00:38
Bakan Şimşek: 2026'da Enflasyon Tek Haneli Olacak

Bakan Şimşek'ten ABD'de Türkiye Ekonomisi Değerlendirmesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaptığı açıklamalarda, Türkiye ekonomisine dair önemli değerlendirmelerde bulundu. 2026 yılının sonunda enflasyonun tek hanelere düşmesini öngördüklerini belirtirken, "Enflasyon, uyguladığımız programa yanıt veriyor," dedi.

Türkiye Ekonomisinde İlerleme

Brookings Enstitüsü'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Türkiye ekonomisinde kaydedilen ilerlemeleri anlatan Şimşek, "Para politikasının gecikmeli etkisi devreye girmeye başladı. Negatif mali itki ve daha destekleyici gelirler politikası dezenflasyon sürecini hızlandıracak. Firmaların fiyatlama davranışı iyileşmeye başladı," diye konuştu.

Büyüme ile Enflasyon Arasındaki İlişki

Şimşek, Türkiye'nin güçlü büyümeyi sürdürebilmesi için fiyat istikrarına ihtiyacı olduğunu vurguladı. "Büyüme ile enflasyon arasında bir çelişki yok," diyerek cari açıktaki daralmaya dikkat çekti.

Yatırım Avantajları ve Üretim Kültürü

Türkiye'nin 90 milyona yaklaşan nüfusu ve 15 bin dolarlık kişi başına geliri ile büyük bir ekonomi olduğunu aktaran Şimşek, "Sadece büyük bir ekonomi değiliz, aynı zamanda hızlı büyüyoruz," ifadelerini kullandı. Her yıl 1 milyondan fazla kalifiye iş gücünün mezun olduğuna da değinen Şimşek, "Orta yüksek ve yüksek katma değerli ürünler üretmek için yapısal reformlara hız kazandıracağız," dedi.

Türkiye'nin AB İlişkileri ve Gümrük Birliği

Bakan Şimşek, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile olan ilişkilerinin iki taraf için faydalı olacağını belirtirken, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi gerektiğine dikkat çekti. Türkiye'nin BRICS'e katılımı konusuna değinen Şimşek, Avrupa Birliği'nin yapılandırılmış bir platform ile diyalog platformunu farklı gördüğünü ifade etti.

Ticari Ayrışmalar ve Gelecek Beklentileri

Şimşek, olası ticari ayrışmalardan Türkiye'nin de etkilenebileceğini söyleyerek, Gümrük Birliği'nı hizmetler, kamu alımları ve tarımı da kapsayacak şekilde güncellemenin ticaret hacmini iki katına çıkarabileceğini vurguladı. "Herkes bundan faydalanabilir ancak siyaset buna engel oluyor," diyerek sözlerini tamamladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Brookings Enstitüsü'nde düzenlenen etkinlikte, Türkiye'nin...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Brookings Enstitüsü'nde düzenlenen etkinlikte, Türkiye'nin ekonomik görünümüne ilişkin detaylı bir sunum yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Brookings Enstitüsü'nde düzenlenen etkinlikte, Türkiye'nin...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Brookings Enstitüsü'nde düzenlenen etkinlikte, Türkiye'nin ekonomik görünümüne ilişkin detaylı bir sunum yaptı.

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