Bakan Şimşek Dış Ticaret ve Turizm Verilerini Değerlendirdi

Bakan Şimşek’in Dış Ticaret ve Turizm Değerlendirmesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dış ticaret ve turizm verilerini detaylandırarak önemli açıklamalarda bulundu. Buna göre, yıllık cari açığın milli gelire oranının üçüncü çeyrekte, geçen yılın aynı dönemine göre 3,4 puan iyileşerek %1'in altına düşmesi bekleniyor.

Şimşek, bu verilerin yanı sıra eylül ayı dış ticaret ve yılın üçüncü çeyreğine dair turizm istatistiklerini de inceledi. Bununla birlikte, sürdürülebilir cari dengenin sağlanmasında kaydedilen ilerlemeye dikkat çekti. Eylül ayında yıllık dış ticaret dengesinin geçen yılın aynı dönemine göre 35 milyar dolar iyileştiğini ifade etti.

Ayrıca, ilk üç çeyrek raporlarına dayanarak, ziyaretçi sayısındaki yıllık %8,3'lük artışla toplamda 48,3 milyona ulaşıldığını belirten Şimşek; turizm gelirinin de yıllık %6,6’lık artışla 46,9 milyar dolara çıktığını vurguladı.

Şimşek şöyle devam etti: "Böylece yıllık cari açığın milli gelire oranının üçüncü çeyrekte geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 3,4 puan iyileşerek %1'in altına gerileceğini öngörüyoruz. Program hedeflerimiz doğrultusunda, yeşil ve dijital dönüşümü hızlandırarak, yüksek katma değerli üretime yoğunlaşacak ve enerjide dışa bağımlılığı azaltacak politikalar ile sürdürülebilir cari açığı kalıcı hale getireceğiz."