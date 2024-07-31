Bakan Şimşek: Dış Ticaret ve Turizmde Olumlu Veri Gelişmeleri

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten Değerlendirme

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin dış ticaret ve turizm verilerini sosyal medya üzerinden analiz etti. Bakan, dış dengede ve turizmde olumlu bir görünümün sürdüğünü vurguladı.

Dış Ticaret Açığı ve Turizm İstatistikleri

Şimşek, yaptığı açıklamada, "Haziranda yıllık dış ticaret açığı, bayram etkisi nedeniyle, bir önceki aya göre sınırlı bir artış gösterdi. Ancak, geçen yıl ile karşılaştırıldığında bu açık 32 milyar dolar iyileşme sağladı." dedi.

Turizmdeki Gelişmeler

İkinci çeyrek itibariyle Türkiye'nin turizm sektöründe de olumlu veriler elde edildi. Şimşek, "Bu dönemde toplam ziyaretçi sayımız 60 milyon kişiye ulaştı ve turizm gelirimiz 58 milyar doları buldu." şeklinde konuştu.

geleceğe Dair Beklentiler

Bakan, cari açığın da devam eden bir düşüş göstermesini beklediklerini belirterek, "Yılın geri kalanında cari açığın milli gelire oranının yaklaşık %2 seviyesine gerilemesini öngörüyoruz. Program hedeflerimiz açısından sürdürülebilir cari açık büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.