Bakan Şimşek: Enflasyon Tek Haneli Sayılara İnecek

Bakan Mehmet Şimşek'ten Enflasyon Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sabancı Üniversitesi'nin düzenlediği IICEC Konferansı'nda yaptığı konuşmada, "Enflasyonun kalıcı bir şekilde tek haneye inmesi için bir program uyguluyoruz ve bu programa sabırla ve kararlılıkla devam ediyoruz," ifadelerini kullandı.

Şimşek, enflasyonun sürekli bir düşüş göstermesi için gerekli adımları attıklarını belirtti. Hizmet enflasyonundaki değişimlerin olumlu yönde ilerlediğini kaydeden Bakan, 2025 yılı itibarıyla daha da destekleyici bir ortam sağlanacağını ifade etti.

Enflasyon Rakamları ve Gelecek Beklentileri

Enflasyon oranları hakkında bilgi veren Şimşek, temel mal enflasyonunun %29, gıda dahil mal enflasyonunun ise %40'ın altında olduğunu açıkladı. "Enflasyonda ciddi bir düşüş var ve bu düşüş devam edecektir," diyerek piyasa beklentilerine de değindi.

Reel sektör görüşlerine göre, önümüzdeki yıl %48'lik bir enflasyon beklentisi olduğunu vurgulayan Şimşek, 2025 yılında enflasyonun %44 seviyelerinde kalacağını öngördüklerini belirtti.

Bütçe Açığı ve Konut Seferberliği

Bakan Şimşek, bütçe açığının 2025 itibarıyla düşeceğini ve bu yıl içerisinde 200 bin konutun teslim edileceğini belirtti. "Konut arzını artırarak vatandaşlarımıza makul fiyatlarla kiralama ve ev sahibi olma imkanı sunacağız," dedi.

Küresel Korumacılık ve Türkiye'nin Rolü

Küresel ticaretteki korumacılığın etkilerine değinen Bakan, Türkiye'nin konumunun avantajlı olduğunu vurguladı. "İhracatımızın %62'si kural bazlı serbest ticaret anlaşmalarının olduğu ülkelere gidiyor," diyerek bölgesel entegrasyonun önemine dikkat çekti.

Küresel Borçluluk ve Türkiye'nin Durumu

Türkiye'nin borçluluk oranının %95 olduğunu belirten Bakan, Türkiye'nin toplam borçlarının gelişmekte olan ülkelerle kıyaslandığında daha düşük olduğunu ifade etti. "Küresel borçluluk anlamında avantajlı bir konumdayız," dedi.

Kadınların İş Gücüne Katılımı

Şimşek, Türkiye'de kadınların iş gücüne katılım oranlarının arttırılması için reformlar yapılacağını ve bu süreçte kadınların büyük bir potansiyel taşıdığını kaydetti.

Yenilenebilir Enerji ve İklim Değişikliği Politikaları

Bakan, Türkiye'nin 2053 yılı itibarıyla "Net Zero" hedefi doğrultusunda önemli adımlar attığını belirtti. Yenilenebilir enerji alanında G20 ülkeleri arasında iyi bir konumda olunduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin önümüzdeki dönemlerde bu alanda ciddi yatırımlar yapılacağını açıkladı.