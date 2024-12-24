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Bakan Şimşek, Enflasyon ve Ekonomi Değerlendirmelerini IICEC Konferansı'nda Açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2024'te enflasyonun düşeceğini ve Türkiye ekonomisinin büyüme hedeflerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 13:51
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 13:51
Bakan Şimşek, Enflasyon ve Ekonomi Değerlendirmelerini IICEC Konferansı'nda Açıkladı

Bakan Şimşek'ten Enflasyon ve Ekonomi Açıklamaları

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi'nin düzenlediği IICEC Konferansı'nda 2024 yılına dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Şimşek, "2024 yılında enflasyon yüksek diyebilirsiniz, doğru ama yılın başında enflasyon yüzde 65 idi. Yılı yüzde 44-45 ile kapatırsak 20 puana yakın düşüş olacak ve bu kötü bir düşüş değil," dedi.

Küresel Ekonomi ve Türkiye'nin Durumu

Konferans kapsamında, küresel ticarette artan korumacılık, yüksek borçluluk ve iklim değişikliği gibi unsurlara da dikkat çeken Şimşek, "Küresel ekonomideki düşük büyümenin sebepleri ve etkileri" hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Türkiye'nin borçluluk oranının düşük olduğunu vurgulayan Bakan Şimşek, "Dezenflasyon süreciyle birlikte çok daha iyi finansal koşullarla karşı karşıya kalacağız. Yapısal dönüşüm, kalıcı sonuçlar almak için esastır," şeklinde konuştu. Ayrıca, Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusuna da değindi.

OVP ile Hedeflenen İstikrar

Bakan Şimşek, Orta Vadeli Program (OVP) hakkında bilgi vererek, hedefin sürdürülebilir yüksek büyüme ve daha adil gelir dağılımı olduğunu belirtti. Cari açığın milli gelirin yüzde 0,8'ine düştüğünü ifade eden Şimşek, "Gelecek sene petrol fiyatları düşük kalırsa, cari açıktaki iyileşme geçici bir iyileşme değildir," dedi.

Finansal Sağlamlık ve Kur Korumalı Mevduat

Şimşek, Türkiye'nin net rezervinin 50 milyar dolar civarında olduğunu ve bunun bir endişe kaynağı olmaktan çıktığını belirtti. Ayrıca kur korumalı mevduattan çıkışların devam ettiğini vurgulayarak, TL'nin toplam üzerindeki etkisini artırmanın hedeflendiğini söyledi.

Sonuç Olarak

Enflasyon beklentilerine de değinen Bakan Şimşek, 2025 yılına kadar fiyat istikrarını sağlamak adına yapısal değişikliklerin önemli olduğunu ifade etti ve enflasyondaki düşüş hedefinin gerçekleşeceğini sözlerine ekledi.

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