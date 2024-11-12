Bakan Şimşek: Eylül Ayı Cari Açığı 10 Milyar Doların Altında

Bakan Şimşek, Cari Açık Verilerini Değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eylül ayı ödemeler dengesi verilerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Şimşek, yıllık cari açığın eylülde 10 milyar doların altında gerçekleştiğini vurgulayarak, "2023 yılı Mayıs ayına göre 46 milyar dolar azaldı ve bu, son 33 ayın en düşük seviyesi oldu," dedi.

Dış Ticaret Açığı Daralıyor

Bakan Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere atıfta bulunarak, daralan dış ticaret açığına hizmetler dengesinin olumlu katkıda bulunduğunu belirtti. Eylülde yıllık hizmetler geliri ise 112 milyar dolar olarak kaydedildi.

Dış Finansman Güçlü Kalıyor

Şimşek, dış finansman konusunda güçlü görünümün sürdüğünü ifade ederek, eylülde 2,9 milyar dolar portföy girişi gerçekleştiğini açıkladı. İlk 9 ayda ise bu rakamın 28 milyar dolar olduğunu belirtti. Aynı dönemde banka ve reel sektörün dış borç çevirme oranlarının sırasıyla yüzde 166 ve yüzde 138’e ulaştığı bilgisini verdi.

İyileşen Cari Denge ve Makro İstikrar

Şimşek, yıllık cari açığın milli gelire oranının üçüncü çeyrekte yüzde 0,8’e gerilemesini beklediklerini belirterek, son çeyrekte de düşüş eğiliminin devam edeceğine dair öngörüde bulundu. İyileşen cari denge, azalan dış finansman ihtiyacı ve artan sermaye girişi sayesinde rezerv birikiminin desteklendiğine ve makro istikrarın güçlendiğine dikkat çekti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.