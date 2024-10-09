Bakan Şimşek, Katar'da Yatırımcılarla Bir Araya Geldi

Bakan Şimşek, Katar'da Yatırımcılarla Temaslarda Bulundu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Katar'da gerçekleştirdiği resmi ziyarette birçok önemli yatırımcıyla bir araya geldi. Ziyaret kapsamında ilk olarak başkent Doha'da, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir görüşme yaptı.

Önemli İkili Görüşmeler

Sonrasında Maliye Bakanı Ali bin Ahmed el-Kevari ve Katar Yatırım Otoritesi (QIA) CEO'su Mansur bin İbrahim el-Mahmud ile bir araya gelen Şimşek, iki ülke arasındaki ticaret ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi üzerine detaylı bir değerlendirme yaptı.

Yatırımcılarla Buluşma

Doha'daki bir otelde düzenlenen "Invest in Türkiye" programında, Türk ve Katarlı yatırımcılarla buluşma fırsatı bulan Bakan Şimşek, Türkiye'nin ekonomik reformları, hedefleri ve doğrudan yatırımları artırmaya yönelik stratejilerini aktardı. Toplantıya, Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Furkan Karakaya ve diğer önemli katılımcılar da yer aldı.

Türkiye Ekonomisi ve Yatırımlar

Bakan Şimşek, yaptığı konuşmada Türkiye'nin ekonomik potansiyelini vurgulayarak, yatırımcıların gelecekteki yatırımlarının kendilerine, Türkiye'ye ve bölgeye olumlu katkıda bulunacağını dile getirdi. Ayrıca, Türkiye'nin son yıllardaki ekonomik büyüme performansının ve alt yapısının gelişiminin önemli bir yatırım fırsatı sunduğunu belirtti.

Konuşmasında, "Türkiye'nin uzun vadeli potansiyeli ile ilgili bir değerlendirme yaptık. Yatırımcıların ilgisi oldukça yüksek. Bu tür etkinliklerin, Türkiye’ye olan sevgiyi arttırdığına inanıyorum" dedi.

Kuveyt'e Geçiş

Doha ziyaretinin ardından Bakan Şimşek, Kuveyt'e geçerek burada Maliye Bakanı ve Ekonomi ve Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Nura Süleyman el-Fassam ile Kuveyt Yatırım Otoritesi CEO'su Ganim Süleyman el-Guneyman ile görüşmelerde bulunacak. Sonrasında Bakan Şimşek, yurda geri dönecek.