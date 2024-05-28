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Bakan Şimşek: “Risk primi göstergesi en düşük seviyede”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, risk primi göstergesi olan CDS ile ilgili açıklama yaptı. Şimşek, açıklamasında “CDS, son 4 yılın en düşük seviyesinde bulunuyor” ifadesini kullandı.

Yayın Tarihi: 28.05.2024 16:18
Güncelleme Tarihi: 28.05.2024 16:18
Bakan Şimşek: “Risk primi göstergesi en düşük seviyede”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden, risk primi göstergesi CDS ile ilgili bir açıklama yaptı. Bakan Şimşek, son bir yılda Türkiye’de riski primlerinde dikkat çeken bir iyileşme olduğunun altını çizerken, son 4 yıl içinde de en düşük CDS seviyesine ulaşıldığını belirtti.

Bakan Şimşek paylaşmış olduğu açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Risk primini gösteren CDS’ye baktığımızda, son 4 yılın en düşük seviyesini görüyoruz. Son bir yılda ise dikkat çeken bir iyileşme kaydedildi. Gelişmekte olan ülkelerde bu ortalama 50 baz puan civarında iken, bizde 400 baz puanın da üzerine çıktı.”

Bakan Şimşek, bu sonuçların uygulanmakta olan doğru politikalardan kaynaklandığını ifade ederken, bu sayede dış finansmana erişimin de kolaylaştığının altını çizdi.

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