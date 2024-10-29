Bakan Şimşek Suudi Arabistan Temaslarını Değerlendirdi

Bakan Şimşek’in Suudi Arabistan Ziyareti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Suudi Arabistan'da gerçekleştirdiği temasları değerlendirerek önemli açıklamalarda bulundu. Riyad'da yapılan Future Investment Initiative etkinliğine katılan Bakan Şimşek, "Güçlü potansiyelimiz ve politikalarımız, ülkemizi uluslararası yatırımlar için önemli bir bölgesel merkez haline getirecek." ifadelerini kullandı.

İkili Görüşmeler ve Yatırım Fırsatları

Suudi Arabistan’daki görüşmelerinde mevkidaşları ile verimli zaman geçirdiğini aktaran Şimşek, birçok şirket ve yatırımcı grubuyla bir araya gelerek programlarının katettiği mesafeyi ve önümüzdeki dönem politikalarını paylaştıklarını belirtti. "Programımıza duyulan güven ile ülkemize olan ilgi artarak devam ediyor," diyen Bakan, uluslararası yatırımcıların Türkiye'ye olan ilgisinin giderek arttığını vurguladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

Bakan Şimşek, Suudi Arabistan'daki temaslarının yanı sıra, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı da kutlayarak, bu önemli günün değerini anlattı.