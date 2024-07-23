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Bakan Şimşek'ten Bahçeli'ye Ekonomi Desteği Vurgusu

Hazine Bakanı Şimşek, MHP Lideri Bahçeli'nin ekonomi programına desteğinin önemine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 13:30
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 13:30
Bakan Şimşek'ten Bahçeli'ye Ekonomi Desteği Vurgusu

Bakan Şimşek'ten Bahçeli'ye Ekonomi Desteği

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ekonomi programına verdiği desteğin değerli olduğunu ifade etti.

Sosyal Medyada Değerlendirme

Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden Bahçeli'nin ekonomiyi destekleyen açıklamalarını değerlendirdi. Şimşek, "Cumhur İttifakı'nın bir parçası olan Bahçeli'nin destekleri, siyasi istikrar ve rasyonel siyasetin uygulanması bağlamında büyük önem taşıyor." diyerek, bu desteğin başarıyı getirmenin anahtarlarından biri olduğunu belirtti.

Bahçeli'nin Açıklamaları

Devlet Bahçeli, bugün yaptığı basın toplantısında, "Türkiye ekonomisi, güven verici adım ve hamlelerle istikrarlı ve umut uyandıran bir yükseliş kulvarındadır," şeklinde konuştu ve ülke ekonomisine olan inancını vurguladı.

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