Bakan Şimşek'ten Dezenflasyon Açıklamaları

Bakan Şimşek: Dezenflasyon Belirginleşiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son ekonomik veriler ışığında dezenflasyon sürecinin belirginleştiğini duyurdu.

Bakan Şimşek, "Aylık gıda enflasyonu, dört yıl aradan sonra negatif bir seyir izledi. Yıl sonunda enflasyonun tahmin aralığında gerçekleşmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Negatif Gıda Enflasyonu ve Beklentiler

Gıda enflasyonundaki gerileme, ekonomideki toparlanmanın sinyallerinden biri olarak değerlendirilirken, yıl sonu için oluşturulan tahmin aralıkları yatırımcılar ve ekonomi uzmanları tarafından dikkatle izleniyor.