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Bakan Şimşek'ten Enflasyon ve Turizm Yatırımları Üzerine Açıklamalar

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Turizm Yatırım Forumu'nda enflasyon ve yapısal reformlara dair önemli mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 16:45
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 16:45
Bakan Şimşek'ten Enflasyon ve Turizm Yatırımları Üzerine Açıklamalar

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Enflasyon ve Turizm Yatırımları Üzerine Konuştu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) tarafından düzenlenen Turizm Yatırım Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Şimşek, enflasyonda gerçekleşen değişikliklere dikkat çekerek, "Şu anda fiilen enflasyon yüzde 50'nin altına inmiş, reel sektörün enflasyon beklentileri ise hala önümüzdeki 12 ay için yüksek seviyelerde," dedi.

Finansal Piyasalar ve Reel Sektör Arasındaki Farklar

Bakan Şimşek, finansal piyasaların önümüzdeki 12 ayda enflasyonun %27'ye düşeceğini öngördüğünü, ancak reel sektörün hala %47 civarında bir enflasyon beklediğini vurgulayarak, bu durumun gerçekçi olmadığını belirtti.

2025'te Değişen Ekonomik Görünüm

Şimşek, 2025'te enflasyonda düşüş yaşanacağını ifade ederek, maliye politikasının o yıl daha sıkı olacağını ve bu durumun bütçe açığını azaltacağını açıkladı. Bütçe açığındaki bu azalma, dezenflasyonu destekleyecek.

Yapısal Reformlar ve Enerji Dönüşümü

Konuşmasında yapısal reformların önemine de vurgu yapan Şimşek, "Yapısal reformlar bizim potansiyelimizi harekete geçirmek için olmazsa olmaz önceliğimiz," dedi. Ayrıca, enerji dönüşümünün Türkiye için bir zarurett olduğunu belirti. Enerji ithalatına son 20 yılda 900 milyar dolar ödendiğini vurguladı.

Reel Sektör ve Yatırım Programları

Mehmet Şimşek, turizm sektörünü desteklemek adına hayata geçirilen projeler hakkında bilgi vererek, “Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi” programının sektöre de yarar sağlayacağını belirtti.

Sonuç Olarak

Son olarak, Şimşek, Türkiye'nin ekonomik yapısını güçlendirmek ve enflasyonu kalıcı olarak azaltmak için kararlılıkla dezenflasyon programını uygulayacaklarını vurguladı. "Kötümser olmanız için hiçbir sebep yok. 2025'te tüm bu çalışmaları daha da hızlandıracağız," dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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