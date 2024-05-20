Bakan Şimşek’ten kira artışına dair açıklama: “Yüzde 25 sınırına gerek yok”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TRT ekranlarında ekonomi gündemi ile ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Enflasyondan yapısal reforma kadar pek çok konuyu değerlendiren Şimşek, Temmuz ayında sona erecek yüzde 25 kira artışı sınırlaması hakkında da konuştu. Bakan Şimşek, kira sınırlamasının devam etmemesi gerektiğini, devam etmesi için hiçbir neden olmadığını vurguladı.

Bakan Şimşek’in açıklamasında öne çıkan başlıklar ise şu şekilde:

“Programımız iyi çalışıyor”

“Şu an uyguladığımız program gayet iyi çalışıyor. Büyüme konusunda bir dengelenme mevcut. Dış açıkta yaklaşık yarı yarıya bir düşüş söz konusu. Bu da dengesizlikleri gideriyor. Fon akışı ise öngörümüzün de üstünde. Özellikle yerel seçim sonrasında yurt dışından ciddi bir akış söz konusu oldu. Risk primimiz oldukça iyi bir performans sergiliyor. Geçen sene Mayıs’ta 700 baz puan olan riski primi, şimdi 270 puan civarında. Kredi notumuz pozitif. Tüm bunlar program iyi çalışıyor anlamına geliyor.”

“Dengeli bir şekilde büyüyoruz”

“Programları canlı bir organizmaya benzetebiliriz. Sürekli olarak iyileştirilmesi ve güçlendirilmesi gerekiyor. Şu an için dengeli ve sürdürülebilir bir büyüme söz konusu. Makroekonomik dengesizliklerin ortadan kalktığını görebiliyoruz. Program güçlendikçe daha da iyi sonuçlar ortaya çıkacak. Tasarruf paketimiz, bu işin bir ayağı. Programı güçlendirmek için daha pek çok adım atılacak. Kamuda ve yapısal dönüşüm alanında, adımlar atılacak.”

“Vergi artışı yok”

“Bu yıl, geçen yıl olduğu gibi bir vergi artışı söz konusu olmayacak. KDV’de herhangi bir artış beklemiyoruz.”

“Kira artışlarında sınırlamaya gerek yok”

“Kira artışının yüzde 25 ile sınırlanmasının devam etmesine gerek yok. Bunun devam etmesi için bir neden yok. Zaten devam etmesi için yapılan herhangi bir çalışma da söz konusu değil. Muhtemelen devam etmeyecek. Piyasadaki fiyatlara müdahale edilmemeli diye düşünmekteyim.”

“Enflasyon yüzde 30’un altına düşecek”

“Enflasyon yaz aylarında sadece baz etkisi ve kur desteğiyle, şartlar elverişli olduğu için düşmeyecek. Para politikasının sıkı olması ile enflasyon gerileyecek. Enflasyonu düşürme konusunda kararlıyız. Tek haneye düşürmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Önümüzdeki 12 ay içinde enflasyonun 30’un altına düşmesini öngörüyoruz”

“Dolar 20li rakamlara inebilirdi”

“Piyasadan döviz aldık. Bunu yapmasaydık dolar 30 TL’nin altına düşer ve 20li rakamlara düşebilirdi. Ama biz rezerv biriktiriyoruz. Bu önemli. Bizim zaten bir kur hedefimiz yok. Kura bir müdahalemiz yok ama Merkez Bankası, döviz biriktiriyor. TL’de aşırı bir değerlenme öngörmüyoruz”