Bakan Şimşek: Türkiye Yatırımcıların Gözdesi Olmaya Devam Ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in Almanya Değerlendirmesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Almanya'da düzenlenen önemli bir yatırım buluşmasını değerlendirerek Türkiye'ye olan ilginin her geçen gün arttığını belirtti.

Verimli Toplantılar ve Yüksek İlgi

Almanya'da, ülkenin saygın düşünce kuruluşlarından Stern Stewart Institute tarafından düzenlenen 2024 Zirvesi'ne katılan Bakan Şimşek, burada büyük şirketlerin yöneticileri ve yatırımcılarla başarılı toplantılar gerçekleştirdiklerini aktardı. Bakan, "Türkiye'ye ilgi artarak devam ediyor, esas hedefimiz olan uluslararası doğrudan yatırımları artırmak için çabalarımızı yoğunlaştırıyoruz," şeklinde konuştu.

Uluslararası Yatırımlar İçin Çabalar

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Almanya'daki temaslarının Türkiye'nin yatırımcılar açısından cazibesinin arttığını bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı.