Bakan Şimşek: Yıllık Cari Açık Eylülde 10 Milyar Doların Altında

Bakan Şimşek, Cari Açık Rakamlarını Değerlendirdi

Bakan Şimşek, Türkiye'nin yıllık cari açığının Eylül ayında 10 milyar doların altında gerçekleştiğini duyurdu. Bu rakamın, Mayıs 2023'e göre 46 milyar dolar azaldığını belirtti.

33 Ayın En Düşük Seviyesi

Yıllık cari açığın 33 ayın en düşük seviyesine gerilediğini ifade eden Şimşek, bu durumun ekonomik istikrar açısından önemli bir gelişme olduğunu vurguladı.

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