DOLAR
34,38 -0,22%
EURO
36,57 0,08%
ALTIN
2.875,03 0,71%
BITCOIN
3.059.988,04 -2,41%

Bakan Şimşek: Yıllık Cari Açık Eylülde 10 Milyar Doların Altında

Bakan Şimşek, eylülde yıllık cari açığın 10 milyar doların altında gerçekleştiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 10:51
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 10:51
Bakan Şimşek: Yıllık Cari Açık Eylülde 10 Milyar Doların Altında

Bakan Şimşek, Cari Açık Rakamlarını Değerlendirdi

Bakan Şimşek, Türkiye'nin yıllık cari açığının Eylül ayında 10 milyar doların altında gerçekleştiğini duyurdu. Bu rakamın, Mayıs 2023'e göre 46 milyar dolar azaldığını belirtti.

33 Ayın En Düşük Seviyesi

Yıllık cari açığın 33 ayın en düşük seviyesine gerilediğini ifade eden Şimşek, bu durumun ekonomik istikrar açısından önemli bir gelişme olduğunu vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

26 yaşa kadar olan gençlere müjde! Her ay 1500 TL iade edilecek

Şubat ayında faturalar 2 katı artacak! Elektrik faturası adına olan dikkat!

Sabah sabah yüzde 40 zam açıklaması! İkramiyeler de artacak

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
e-Arşiv Faturasına Yeni Düzenleme: Zorunluluklar Artıyor
2
Eylül 2024'te Cari İşlemler Hesabı 2 Milyar 988 Milyon Dolar Fazla Verdi
3
O bankanın müşterisiyseniz hemen başvurun! Hesaplara 1000 TL'lik iade yapılacak
4
3 banka 100.000 TL'lik kesenin ağzını açtı! 90 gün tek kuruş para almayacak
5
Ticaret Bakanı Bolat Eylül Ayı Cari İşlemler Hesabını Değerlendirdi: 3 Milyar Dolar Fazla
6
Bakan Şimşek: Eylül Ayı Cari Açığı 10 Milyar Doların Altında
7
Eylül 2024 Cari İşlemler Hesabı 2.988 Milyon Dolar Fazla Verdi

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak

Sabah sabah yüzde 40 zam açıklaması! İkramiyeler de artacak

Ayda 2 bin Liraya arsa olur mu demeyin! Milli Emlak açıkladı acele edin!

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir

26 yaşa kadar olan gençlere müjde! Her ay 1500 TL iade edilecek

Aralık 15’e kadar giden gitti! 15 TL’den 5.000 TL’ye çıkacak

Akaryakıt alacaklar dikkat! Bakanlık açıkladı yeni bir dönem başlayacak

Her ayın 6. ve 10. Günü dikkat! 2.000 TL- 6.000 TL ödenecek

Müjde Açıklama! Tarihin en büyük ikramiyesi yılbaşında geliyor!

Şubat ayında faturalar 2 katı artacak! Elektrik faturası adına olan dikkat!

TCMB'den EMEKLİ maaş zam tablosunda yüzde 6’lık artış! İşte zam oranları

Başkandan asgari ücret iddialarına son net tavır geldi