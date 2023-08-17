Bakan Şimşek'in bankalara yönelik 'tüketici kredisi' mesajında değişim çağrısı!

Türkiye Bankalar Birliği toplantısında bşr konuşma yapan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kalıcı finansal istikrarın sağlanması için öncelik olduğunu belirterek, "Para politikası ile başlattığımız sadeleştirme ve sıkılaştırma tedbirleri devam edecek" dedi. Seçim sonrası siyasi belirsizliğin azaldığını kaydeden Şimşek, "Bu zorlu küresel mali koşullara rağmen 2023'te yüzde 4,5 civarında büyüme bekliyoruz." diye konuşurken tüketici finansmanı konusunda ticari bankalara da seslenen Şimşek, "Bu dönem geride kalmalı" ifadelerini kullandı.

Bakan Mehmet Şimşek'in açıklamaları şöyle:





"Finansal istikrarı sürdüreceğiz"

"Önceliğimiz sürdürülebilir finansal istikrar yaratmak. Makroekonomik finansal istikrar ve sürdürülebilir büyüme hedeflerimize ulaşabilmek ve bu hedeflere ulaşmak için para, maliye ve kredi politikalarını dışarıdan gelenlere açık, kurallara dayalı bir sistem içinde faaliyet göstermek istiyoruz.

“Yalınlaştırma ve sıkılaştırma politikası devam edecek.”

Piyasa mekanizmalarının işleyişini güçlendirmek amacıyla para politikasında başlatılan sadeleştirme ve sıkılaştırma tedbirlerine devam edilecektir. Belirsizliğin azalması ve ülkemizde seçim sonrası yaşanan hareketler, Türkiye ekonomisi ile ilgili beklentiler olumlu etkilenmeye başlamıştır. Risk seviyesi 700'den 400 taban seviyesine düşürüldü. Kaynak arama yolu açıldı.

“Uluslararası finansal desteğin artmasını bekliyoruz.”

Burada özellikle önümüzde olan süreçte mali yapımızı güçlendirmeye yönelik hayata geçireceğimiz reformlarla finansal istikrarı güçlendirmeye devam edeceğiz. Karbon piyasası kuruyoruz. Merkez bankası ürünlerine katılımı ve finansal uyumu sağlayacağız. Sektörün güçlü yapısı nedeniyle önümüzdeki dönemde reel ekonomiyi desteklemek üzere uluslararası finansman desteğinin artarak devam etmesi beklenmektedir. Şeffaflık ve tutarlılık yol gösterici ilkelerimizdir.

“Bankaların sadece tüketici finansmanına odaklandığı günler geride kalmalı”

Kamu bankalarının sadece ticari kredilerde değil, ihracatın ve yatırımların finansmanında da önemli rol oynadığını görüyoruz. Özel bankaların neden geride kaldığını biliyoruz. Tüketici finansmanına odaklanan ticari bankaların dönemi bitmeli ama bu sürdürülebilir değil. Artık iyi bir sebep yok. Temel misyonumuz iş dünyasını desteklemektir.

Yüksek büyümeyi sürdürmek için reel sektör fonlarına kesintisiz erişim şarttır.

"2023'te büyümenin yüzde 4,5 civarında olmasını bekliyoruz."

Bu zorlu küresel finansal koşullara rağmen 2023 yılında yaklaşık %4,5 oranında büyümesi beklenmektedir. "