Bakan Şimşek'ten KDV uyarısı: Yapay zeka eliyle koymuş gibi bulacak

Maliye ve Hazine Bakanı Mehmet Şimşek, vergi kayıpları ve kaçaklarıyla mücadele faaliyetlerine ilişkin bir değerlendirme sundu.

Şubat ayında meydana gelen büyük deprem felaketi sonrasında, hem depremin etkilerinin giderilmesi hem de hasar gören bölgelerin yeniden inşası için artan finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla ilave gelirlere gereksinim olduğunu ifade eden Şimşek, depremin neden olduğu zararın ekonomik büyüklüğünün 104 milyar doları aştığını belirtti.

Bakan Şimşek, bu ölçekteki afetin ekonomik etkilerini hafifletmek amacıyla, bazı gelir tedbirleri alarak ilk olarak ek bütçeyi hazırlayıp parlamentodan geçirdiklerini açıkladı. Ayrıca, sadece bütçe oluşturmak ve gelir tedbirleri almakla yetinmek yerine, vergi kayıpları ve kaçaklarıyla mücadele etmenin de büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Şimşek, kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin denetimini artırdıklarını ve tahsilat süreçlerini hızlandırdıklarını ifade etti. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın, vergi uyumunu destekleyen ve vergiye gönüllü uyumu artırmayı amaçlayan çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüğünü belirtti.





Bakan Şimşek, hizmet kalitesini artırmak amacıyla sürekli olarak dijital hizmetlerin geliştirildiğini ve bu sayede mükelleflere daha iyi hizmet sunmanın vergi uyumunu artırdığını ve kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye olumlu bir etki sağladığını dile getirdi. Risk analizi ve denetim çalışmalarında yapay zeka uygulamalarını kullandıklarını belirten Şimşek, "Bu yıl kiralık konutlar, eğlence mekanları ve restoranlarda etkili denetimler gerçekleştiriyoruz. Özellikle KDV oranlarını yanlış uygulayan mükellefleri yakından takip ederek gerekli denetimleri yapıyoruz. Piyasada meydana gelen fiyat dalgalanmalarını dikkatle izliyoruz ve birçok sektöre özgü detaylı analizler gerçekleştiriyoruz. Ülke genelinde hazırlanan denetim planlarıyla sahada denetimlerimizi sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

Konutlar, turistik villalar ve günlük kiralamalardaki artışı ve beyan edilmeyen gelirleri incelediklerini açıklayan Şimşek, yapılan analizler sonucunda kira gelirini beyan etmeyen 240 bin kişiye bilgilendirici SMS'ler gönderdiklerini belirtti. Maliye Bakanı, konut olarak kiraya verilen taşınmazları tespit etmek için sahaya çıkan vergi dairesi çalışanlarının öncelikle 3 bin 720 adrese ziyaret gerçekleştirdiğini ve kiracılardan ödenen kira miktarına dair bilgi ve kira kontratları talep ettiklerini ifade etti. Bu verileri, gelirlerin beyan döneminde doğru bir şekilde beyan edilip edilmediğini denetlemekte kullanacaklarını söyleyen Şimşek, gelirlerini beyan etmeyenler hakkında gerekli cezai işlemleri uygulayacaklarını açıkladı. Aynı şekilde, kısa süre içinde 5 binden fazla adreste denetim gerçekleştirerek ticari kazanç olarak değerlendirilmesi gereken günübirlik kiralama faaliyetlerini kayıt dışı yaptığı tespit edilen 555 kişiye ceza kestiklerini belirtti.

Şimşek, KDV oranlarını yanlış uygulayanları takibe aldıklarını ve özellikle kafe ve restoran gibi hizmet sektörleri ile perakende ticaret yapan işletmelerde denetimlerini artırdıklarını dile getirdi.