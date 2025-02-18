Bakan Uraloğlu, Fas ile Dijital Takograf Anlaşması İmzaladı

Bakan Uraloğlu, Fas ile imzalanan Dijital Takograf Mutabakat Zaptı'nın kara yolu taşımacılığında güvenliği artıracağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 19:09
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 19:09
Bakan Uraloğlu, Fas ile Dijital Takograf Anlaşması İmzaladı

Bakan Uraloğlu, Fas ile Dijital Takograf Anlaşması İmzaladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Fas Krallığı Ulaştırma ve Lojistik Bakanı Abdessamad Kayouh ile birlikte, Dijital Takograf Konusunda Mutabakat Zaptı imzaladıklarını duyurdu. Uraloğlu, bu anlaşmanın kara yolu taşımacılığında daha güvenli, şeffaf ve verimli bir sistem oluşturmayı hedeflediğini vurguladı.

Sosyal Medya Açıklaması

Uraloğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Fas'ın Marakeş kentinde düzenlenen 4. Küresel Yol Güvenliği Bakanlar Konferansı kapsamında bu mutabakat zaptını imzaladıklarını belirtti. Bakan Uraloğlu, "Dijital takograf sistemleri, sürüş ve dinlenme sürelerinin etkin takibini sağlayarak lojistik süreçlerin sürdürülebilirliğine ve yol güvenliğine katkıda bulunacak. Türkiye ve Fas arasındaki ulaştırma ve lojistik iş birliğini daha da güçlendirecek bu önemli adımın hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

İkili Görüşmeler

Konferans çerçevesinde, Madagaskar Ulaştırma ve Meteoroloji Bakanı Valery Fitzgerald Ramonjavelo ile de görüşme yapıldığını kaydeden Uraloğlu, "Türkiye ve Madagaskar arasındaki ulaştırma ve lojistik alanındaki işbirliğini güçlendirme konularını ele aldık. İşbirliğimizi daha da geliştirmek adına verimli bir görüşme gerçekleştirdik." şeklinde konuştu.

Uraloğlu ayrıca, Pakistan Federal Özelleştirme, Yatırım Kurulu ve İletişim Bakanı Abdul Aleem Khan ile de bir görüşme gerçekleştirdiğini aktararak, iki ülke arasındaki ulaştırma, yatırım ve lojistik işbirliğini güçlendirme konularını ele aldıklarını ifade etti. Görüşmenin karşılıklı işbirliğini derinleştirmek adına verimli geçtiği bildirildi.

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