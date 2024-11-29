Bakan Uraloğlu Karasu Limanı'nda İncelemelerde Bulundu

Bakan Uraloğlu, Karasu Limanı'nda İncelemede Bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karasu Limanı'nda yaptığı incelemelerde, Türk denizciliğinin 2002 yılından bu yana kaydettiği büyük gelişmeleri aktardı. Uraloğlu, "2002 yılında 17. sırada yer alan Türk sahipli filomuz, bugün 2 bin 100'den fazla gemisiyle 52,7 milyon detveyt tona ulaşarak dünyada 11. sıraya yükseldi. Dünyada ilk 10'da yer alma hedefimize son bir basamak kaldı," dedi.

Deniz Taşımacılığının Önemi

Uraloğlu, küresel mal ticaretinin tonaj bazında yaklaşık %85'inin deniz yolu aracılığıyla gerçekleştirildiğini vurguladı. Geçen yıl dünya deniz ticaretinin 12,3 milyar ton seviyesine ulaştığını belirten Uraloğlu, Türkiye'nin 2023 yılındaki dış ticaret hacminin %87,5'inin deniz yoluyla taşındığını ifade etti.

Bakan, deniz taşıma sektörünün önemine dikkat çekerek, Türkiye’nin bu alanda son 22 yılda büyük adımlar attığını ve Antalya, Ambarlı, Kocaeli ile Mersin limanlarının konteyner taşımacılığında ilk 100 liman arasına girdiğini bildirdi.

Karasu Limanı: Stratejik Bir Öneme Sahip

Karasu Limanı'nın Ro-Ro, genel kargo, dökme yük, konteyner taşımacılığı ve yolcu hizmetleri sunarak ülkenin önemli limanlarından biri olduğuna dikkat çeken Uraloğlu, "Karasu Limanı, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin azalmasına yardımcı olaraktan taşıma maliyetlerini ve süresini azaltıyor," ifadesini kullandı.

Gelişmeler ve Gelecek Hedefleri

Uraloğlu, 2024 yılına kadar limanlarda elleçlenen yük miktarının %1,3 artışla 441,9 milyon tona ulaşmasını beklediklerini belirtti. Ayrıca, Karasu ve Köstence Limanı arasında Ro-Pax seferlerinin başladığı müjdesini paylaşarak, ilk seferde 69 sefer yapıldığını, 7.487 aracın ve 3.885 yolcunun taşındığını aktardı.

Bakan Uraloğlu, Karasu Limanı'nın genişletilmesi için projelerin değerlendirildiğini ve çeşitli kapasite artırımlarının yapılacağını ifade ederek, "Genişleme çalışmalarıyla limanın genel kargo elleçleme kapasitesini 4,5 milyon tona, konteyner kapasitesini 150 bin TEU'ya çıkarmayı hedefliyoruz," dedi.

Kentteki Diğer Yatırımlar

Uraloğlu, ayrıca Sakarya'daki hafif raylı sistem ihalesini gelecek günlerde gerçekleştireceklerini duyurdu. Ziyaretleri sırasında Uraloğlu'na, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve diğer partililer eşlik etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.