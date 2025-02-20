Bakan Uraloğlu'ndan Karla Mücadele Açıklamaları: 12.634 Ekipman Hazır

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, karla mücadele çalışmalarında kullanılan ekipman sayısının 12.634 olduğunu açıkladı. Bakan Uraloğlu, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin birçok bölgesinde süren yağışların önümüzdeki günlerde de devam edeceğini belirtti.

Bakan, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM)'nde yaptığı açıklamada, sürücülerin kış lastiği ile yola çıkmalarının önemine dikkat çekerek, mutlak bir zorunluluk olmadıkça seyahatlerin ertelenmesini önerdi. "Ticari araçlar için kış lastiği zorunlu, özel araçlar için de kesinlikle tavsiye ediyoruz" dedi.

Kar Mücadele Merkezleri ve Ekipmanlar

Uraloğlu, KGM'nin sorumluluğundaki 68.550 kilometre yol ağı ve 452 karla mücadele merkezi ile ilgili bilgi vererek, "Bu merkezlerde 13.283 personelimiz 7/24 hizmete hazır bulunuyor" ifadelerini kullandı. Ayrıca, kar temizliği için 738 bin ton tuz ve 422 bin ton tuz agregası depolandığını açıkladı.

Bakan, "Yolda kar birikmesini engellemek amacıyla 926 kilometre kar siperleri yapıyoruz" dedi.

Trafik Durumu ve Yoğunluk

Marmara Bölgesi'nin en yüksek trafik yoğunluğuna sahip olduğunu belirten Uraloğlu, İstanbul’da KGM sorumluluğundaki 701 kilometrelik yol boyunca depolanan yaklaşık 100 bin ton tuz ile sahada 599 aracın kar mücadelesi için hazır beklediğini bildirdi. Kocaeli ve Sakarya'da da yeterli tuz ve personellerle çalışmaların devam ettiğini ekledi.

Hava ve Demir Yolu Taşımacılığı

Demir yolundaki karla mücadele çalışmalarında da önemli sorunlar yaşanmaması için gerekli önlemleri aldıklarını aktaran Uraloğlu, 14.000 kilometrelik hat üzerinde 5.500 personel ve 478 araç ile kar mücadelesi yürütüldüğünü belirtti.

Hava yollarında ise İstanbul Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı'nda kar temizleme çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Uraloğlu, belirli seferlerin iptal edileceği uyarısında bulundu. "Tahmin raporlarına göre %40’a varan iptaller söz konusu olabilir" diye ekledi.

Açıklamanın ardından Uraloğlu, KGM Genel Müdürü Ahmet Gülşen ile birlikte akıllı ulaşım sistemleri ve yol durumu hakkında bilgi aldı.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) Ana Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi'nde karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) Ana Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi'nde karla mücadele çalışmaları sürüyor.