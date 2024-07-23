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Bakan Uraloğlu, OTIF Heyetiyle Kalkınma Yolu Projesi Üzerine Görüştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, OTIF ile 'yeni İpek Yolu' proje görüşmelerine katıldı.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 15:49
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 15:49
Bakan Uraloğlu, OTIF Heyetiyle Kalkınma Yolu Projesi Üzerine Görüştü

Uraloğlu ve OTIF Heyeti İle Önemli Görüşme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Uluslararası Demiryolu Taşımacılığı Hükümetlerarası Örgütü (OTIF) Genel Sekreteri Wolfgang Küpper ve beraberindeki heyetle kritik bir toplantı gerçekleştirdi.

Kalkınma Yolu Projesi

Görüşme sırasında, Kalkınma Yolu Projesi üzerinde duruldu. Uraloğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "OTIF ile ülkelerimizin ve bölgemizin enerjiden, iletişime ve ulaşıma kadar pek çok alanda güçlü bir sinerji yaratacak olan bu projeyi ele aldık," dedi.

Bakan Uraloğlu, ayrıca, "Ülkemizin demir yollarında dünyada önde gelen ülkeler arasında yer alması için işbirliklerimizi sürdüreceğiz," ifadelerini kullandı.

Bu görüşmeler, demiryolu taşımacılığındaki uluslararası iş birlikleri açısından büyük bir önem taşıyor.

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