Bakan Uraloğlu, Türk Telekom CEO'sunun Babasının Cenaze Törensinde Bulundu

Bakan Uraloğlu, Cenaze Törenine Katıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Telekom'un CEO'su Ümit Önal'ın babası Bekir Önal'ın cenaze törenine iştirak etti. Bekir Önal, bir süre hastanede tedavi gördükten sonra vefat etti.

Cenaze Töreni Detayları

Önal'ın cenazesi, Eyüp Sultan Camisi'nde öğle namazının ardından Zeytinburnu Kozlu Mezarlığı'na defnedildi. Törene, Uraloğlu'nun yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin ve eski milli futbolcu Rıdvan Dilmen gibi birçok önemli isim katıldı.

Taziye Ziyareti

Cenaze töreninde, Uraloğlu, 21 yaşında hayatını kaybeden Kader Gülser'in ailesine de taziye dileklerinde bulunarak moral verdi.