Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Bakan Uraloğlu, Türk Telekom CEO'sunun Babasının Cenaze Törensinde Bulundu

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Türk Telekom CEO'su Önal'ın babası Bekir Önal'ın cenazesine katıldı.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 14:51
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 14:51
Bakan Uraloğlu, Türk Telekom CEO'sunun Babasının Cenaze Törensinde Bulundu

Bakan Uraloğlu, Cenaze Törenine Katıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Telekom'un CEO'su Ümit Önal'ın babası Bekir Önal'ın cenaze törenine iştirak etti. Bekir Önal, bir süre hastanede tedavi gördükten sonra vefat etti.

Cenaze Töreni Detayları

Önal'ın cenazesi, Eyüp Sultan Camisi'nde öğle namazının ardından Zeytinburnu Kozlu Mezarlığı'na defnedildi. Törene, Uraloğlu'nun yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin ve eski milli futbolcu Rıdvan Dilmen gibi birçok önemli isim katıldı.

Taziye Ziyareti

Cenaze töreninde, Uraloğlu, 21 yaşında hayatını kaybeden Kader Gülser'in ailesine de taziye dileklerinde bulunarak moral verdi.

İLGİLİ HABERLER

O şartı sağlayana GİBTÜ’de yüksek maaş ile memur olma şansı açıklandı! İşte istenen koşullar

Faizsiz kredide yeni devrim! 1,5 milyon lira kredi kullanana 150.000 TL ek veriliyor

Taşıt kredisi faizleri 2'den düştü! Ağustos'ta araçlar Dacia Finans'tan

Kirada oturana TOKİ’den Müjde! 2+1 3+1 500 adeta konut projesi açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

Faizsiz kredide yeni devrim! 1,5 milyon lira kredi kullanana 150.000 TL ek veriliyor

Araç hayali olana müjde! Vakıfbank ötelemeli kredi kampanyasını patlattı

Taşıt kredisi faizleri 2'den düştü! Ağustos'ta araçlar Dacia Finans'tan

1-2 çocuklu hanelere müjde! Aile Destek Programı artarak geri geldi! 1860 TL ödenecek

Kirada oturana TOKİ’den Müjde! 2+1 3+1 500 adeta konut projesi açıklandı

Bugünün en şanslı burçları ortaya çıktı! 8 Ağustos 2024 günlük burç yorumları

İstanbulkart sahipleri dikkat! Tek SMS'ye yüzde 10 daha ucuzlayacak

ŞOK'a 10 Ağustos 2024'de indirimin ağababası geliyor! Yatak odaları, çocuk odaları bayram edecek

O şartı sağlayana GİBTÜ’de yüksek maaş ile memur olma şansı açıklandı! İşte istenen koşullar

Resmi Gazete de dün gece onaylandı! TÜBİTAK’tan dev maaşlı personel alımı başladı

Düşük puanla belediye memuru olma şartı açıklandı!

İster kendi evini yap, ister yatırım yap! Milli Emlak 15.000 TL’ye arsa satışı müjdesini verdi