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Bakan Uraloğlu: Türkiye'nin Dış Ticaretinde 282 Milyar Dolar Yatırım

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Türkiye'nin dış ticaretinde sağlanan büyümeyi ve 282 milyar dolarlık yatırımı açıkladı.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 12:49
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 12:49
Bakan Uraloğlu: Türkiye'nin Dış Ticaretinde 282 Milyar Dolar Yatırım

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan Önemli Açıklamalar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ocak ayı dış ticaret verilerinin açıklandığı programda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin uluslararası ticaret açısından kritik bir koridor olduğunu vurguladı. Uraloğlu, "Son 23 yılda ülkemizin ulaşım ve haberleşme altyapısına yaklaşık 282 milyar dolarlık bir yatırım gerçekleştirdik," dedi.

Ekonomik Büyümenin Unsurları

Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümetlerinin, milletin refahını yükseltme ve Türkiye'nin gücünü artırma hedefleri doğrultusunda kararlar aldığını belirtti. > Güçlü liderlik ve siyasi istikrarın ekonomik gelişmenin temel unsurları olduğunu ifade etti.

Büyüme Oranı ve İhracat Rakamları

2024 yılında Türkiye'nin yıllık büyüme performansının %5,4 olduğunu belirten Uraloğlu, 31 ilin 1 milyar doların üzerinde ihracat performansı sergilediğini bildirdi. Trabzon'un 1,3 milyar dolarlık ihracatıyla en çok ihracat yapan iller arasında yer aldığını vurguladı.

İhracat ve Ulaşım Altyapısı Üzerine Değerlendirmeler

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin ulaşım altyapısının güçlü olmasının ticaret için hayati önem taşıdığına dikkat çekti. "Ulaşım olmadan ticaret olmaz" diyerek, güvenli ve hızlı ulaşımın üretim sürecine katkısını anlattı.

Yatırım Projeleri ve Gelecek Hedefleri

Marmaray, Avrasya Tüneli ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi mega projeleri uygulamaya aldıklarını belirten Uraloğlu, Türkiye'nin 2053 yılı itibarıyla dünyada en büyük 10 ekonomiden biri olmasını hedefliyoruz dedi. Ayrıca, Trabzon'un ulaşım ve iletişim altyapısına 153 milyar liralık yatırım yapıldığına dikkat çekti.

Trabzon'un Stratejik Önemi

Uraloğlu, "Trabzon, her zaman ülkemizin kalkınma sürecinin önemli bir parçası olmuştur" diyerek, özellikle tarım ve gıda ihracatı açısından bölgenin öne çıktığını ifade etti. 2024'ta su ürünleri ihracatının %21 arttığını belirtti.

Markalaşma ve İnovasyonun Önemi

Bakan Uraloğlu, kaliteli üretim, inovasyon ve markalaşma konularına da vurgu yaparak, ürünlerin aranan marka haline gelmesinin önemine dikkat çekti. Trabzon'un zengin ürün potansiyelinin markalaşma ile daha da güçlenebileceğini ifade etti.

Yatırımda Hız Kesmeyecek

Trabzon için yeni bir havalimanı hazırlanma sürecinde olduklarını belirten Uraloğlu, ihracat kültürünün genişlemesine yönelik çalışmaların devam edeceğini ifade etti. Öte yandan, Türkiye'nin uluslararası ticaret atılımlarının süreceği vurgulandı.

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